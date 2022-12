Da Doha al mondo, l’Argentina campione è sulla bocca di tutti

Da Doha al mondo, le reazioni per l’Argentina campione dopo una partita che rimarrà negli annali, con una sfida che si è conclusa soltanto dopo i calci di rigore. L'Albiceleste può festeggiare il suo terzo titolo mondiale a discapito di una Francia che più volte ha reagito di fronte al baratro. Messi riesce così a coronare il suo ultimo obiettivo, portare la sua Nazionale sul tetto del mondo, emulando Diego Armando Maradona, il suo punto di riferimento da sempre. Di contraltare alla Francia resta il rammarico per aver raddrizzato una partita impossibile, ma di non averla saputa chiudere nonostante la tripletta di Mbappè; anche lui resterà nella storia con una performance individuale da leggenda. Ora è tempo di festeggiamenti per i sudamericani, dopo la paura resta solo l’esplosione di entusiasmo per l’impresa degli uomini di Scaloni.

Le reazioni dall'Argentina

Un Dios justo pero caprichoso le dio a Messi la despedida mundialista que se merecía https://t.co/Uf99EkbBaC

Clarin apre la sua prima pagina con la celebrazione della selezione argentina che torna sul tetto del mondo dopo 36 anni, con omaggio a Messi l'uomo che ha reso possibile questa impresa, anche alla luce di un esordio shock contro l'Arabia Saudita dove tutto sembrava perduto.

SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO



En una final histórica en la que la selección empató con Francia por 3 a 3. Argentina ganó por penales y se quedó con la copa del mundo.



Leé más: https://t.co/Xx5AVXgXs0 pic.twitter.com/4U7ZSyRxAA — Ámbito Financiero (@Ambitocom) December 18, 2022

Su Ambito è il trionfo della nazionale sudamericana che aggiunge la terza stella alla propria maglia, mentre Messi entra di fatto tra i più grandi della storia a pieno merito.

GRITALO CON TODAS TUS FUERZAS: SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO CARAJO pic.twitter.com/IXOqEiNqNP — Diario Olé (@DiarioOle) December 18, 2022

Gloria eterna a Messi, così apre la pagina il sito Olè che celebra con entusiasmo il successo della nazionale argentina guidata dalla sua stella. Il numero dieci dell'albiceleste ha ricevuto anche il premio di miglior giocatore del torneo.

Ovviamente non poteva mancare il tweet ufficiale della nazionale argentina, di nuovo sul tetto del mondo dopo l'ultimo successo 36 anni fa a Messico 1986.

Su El Dìa si titola: "Come nel '78 e nell'86: la Nazionale conquista il suo terzo titolo mondiale". La Prensa è sintentico ma efficace: "Argentina campione del mondo!!!".

Le reazioni dal resto del mondo

"Il mondo è di Messi" , titola El Mundo Deportivo, ricordando che l'Argentina ha vinto questa domenica la terza Coppa del Mondo.

DIRECTO | Messi ha sido elegido mejor jugador de todo el torneo tras llevar a Argentina a ganar su tercer Mundial. El Dibu Martínez también ha sido escogido el mejor portero y, Enzo Fernández, el mejor joven #FIFAWorldCup #ArgentinavsFrancia https://t.co/vmDkxOkqPm pic.twitter.com/t98K46WZSk — EL PAÍS (@el_pais) December 18, 2022

Il quotidiano El País, con un titolo più informativo, dice che "L'Argentina vince il Mondiale dopo aver battuto la Francia ai rigori".

In Brasile, il quotidiano Folha de Sao Palo mette in copertina una foto del capitano argentino che festeggia il primo gol. "Messi vince la coppa, Messi vince la coppa", titola sulla sua pagina. E descrive la "finale drammatica con la Francia" definita dai rigori.

"Messi brilla e l'Argentina è tre volte campione di Coppa in una partita drammatica", è il titolo principale del quotidiano sportivo brasiliano Bola.

"Messi si incorona! L'Argentina ha detronizzato la Francia ai rigori", recita il titolo principale del mezzo tedesco Kiker.

Laconico l'Equipe in Francia che commenta semplicemente con: "L'Argentina si aggiudica la terza stella", dipingendo Messi in bianco e nero. Un vero incubo per i francesi che fino all'ultimo hanno sperato di bissare il successo al mondiale.

Un altro giornale transalpino, Le Figaro, apre con: "Dopo una finale leggendaria, l'Argentina detronizza la Francia con un eroico Mbappé", rendendo omaggio a un grande spettacolo sportivo.

Su Le Monde, gli sconfitti tributano un omaggio ai rivali vittoriosI: "L'Argentina è stata incoronata campione del mondo per la terza volta dopo una partita leggendaria".