“Dolore immenso”, “Insegnamento per tutti noi”: le reazioni alla morte di Igor Protti

Un giorno molto triste non soltanto per il mondo del calcio. La scomparsa a 57 anni di Igor Protti suscita molta commozione e numerosi messaggi di affetto e ricordo nei confronti del campione a cui tutti hanno voluto bene. Sabato 20 giugno, come stabilito dal sindaco di Livorno, Luca Salvetti, sarà lutto cittadino.

“Dolore immenso”

Il primo cittadino del capoluogo toscano ha espresso il suo personale cordoglio con un messaggio su Facebook. "Un dolore immenso per me, per l'intera città di Livorno e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo anche per un solo minuto. Ciao Igor..”. A stretto giro è arrivato il messaggio anche da parte di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

"Addio Igor Protti. Per Livorno non è stato soltanto un grande calciatore. È stato un simbolo, un punto di riferimento, una persona capace di entrare nel cuore della gente con la sua umanità prima ancora che con i suoi gol. Alla sua famiglia, ai suoi amici va il mio pensiero più affettuoso e sincero. Ciao Igor", ha scritto sui social.

Il ricordo di Lucarelli

Hanno giocato insieme per due anni formando una coppia di bomber davvero unica nel Livorno e invidiata da tutta Italia. Cristiano Lucarelli ha raccontato al Corriere di essere stato a casa di Protti una settimana fa. “Le condizioni erano molto precarie, ma non aveva assolutamente perso la voglia di combattere”. Alla domanda se è stato un esempio, ha risposto: “Certamente, il modo in cui ha affrontato la malattia è stato un insegnamento per tutti noi e quando ha accompagnato sua figlia all’altare qualche settimana fa è stato come se ci volesse dire che la vita va vissuta pienamente fino al termine dei nostri giorni”.

L’ultimo saluto del Bari

Nel corso della giornata è arrivato il toccante e profondo messaggio social del Bari dove Protti è stato capocannoniere in serie A. “La partita più difficile l’hai giocata con il coraggio dei grandi e anche se oggi il fischio finale lascia tutti con il cuore spezzato, resterai sempre nei ricordi di chi ha tifato per te", è il post social con un video di qualche anno fa, in cui l’ex attaccante faceva il giro di campo allo stadio San Nicola. "I tuoi gol, le tue corse sotto la curva, il tuo amore per questi colori hanno fatto sognare generazioni di tifosi biancorossi. Il tuo esempio ci ha reso orgogliosi. Oggi tutte le tue tifoserie piangono insieme, ma celebrano anche l’onore di averti avuto come simbolo. Addio Zar! Tutta la SSC Bari e il presidente Luigi De Laurentiis si uniscono al dolore della famiglia di Igor Protti".

Il ricordo della Lazio

Protti ha giocato nella Lazio nella stagione 1996/1997 diventando un idolo dei biancocelesti grazie anche a un gol contro la Roma nel derby capitolino. "La S.S. Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Igor Protti, attaccante biancoceleste dal 1996 al 1997, autentico baluardo di tenacia e passione. Capocannoniere in Serie A, B e C, ha fatto innamorare tifoserie intere e realizzato gol indimenticabili, come quello decisivo nel derby: un esempio in campo, un esempio nella malattia. In questo momento di profondo dolore, il Club si stringe con affetto intorno alla famiglia".

Tra i messaggi social è arrivato anche quello di Gigi Garzya, ex calciatore e attuale allenatore. “Fino all'ultimo hai dimostrato il tuo coraggio e la voglia di non arrenderti mai, come facevi in campo. Oggi mi piange il cuore. Un abbraccio bomber!”.

Tra gli amici più stretti di Protti c’è anche Antonio Di Gennaro con una foto sui social. “Ti voglio ricordare così, con la fascia da capitano vero. Hai combattuto fino alla fine” come i veri capitani! Riposa in pace nostro guerriero per sempre”.