"L’ospite ha preso anche le vertebre": Igor Protti parla del tumore

La battaglia si fa sempre più dura ma lui non è di certo un tipo che molla, non lo hai mai fatto e non fa parte del suo Dna: Igor Protti torna ad aggiornare sul suo stato di salute dall'ospedale Santa Chiara di Pisa dove si trova ricoverato a causa di un tumore scoperto già da alcuni mesi e che adesso interessa anche altre zone del corpo.

Il messaggio di Protti

" Dopo l'intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l'ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per il vostro affetto! I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori. Siete meravigliosi ha scritto Protti sui social postando oggi una foto che lo ritrae in ospedale.

La malattia dell'ex calciatore

Indossate, tra le altre, le maglie del Livorno (di cui rimane un simbolo) ma anche di Bari, Napoli e Lazio, è stato lui stesso a luglio a rivelare la malattia parlando di uno " sgraditissimo ospite " e di aver già subìto un intervento chirurgico iniziando con le successive cure del caso. Quando Protti ha fatto riferimento alla stomia, si tratta di un'apertura chirurgica creata sulla parete addominale che si rende necessaria in caso di tumori, malattie infiammatorie croniche intestinali (come il morbo di Crohn) o traumi.

Adesso, dunque, la radioterapia avrà il compito di provare ad eliminare il male dalle vertebre: Protti, che sta per compiere 58 anni (il prossimo 24 settembre), riceve continuamente messaggi d'affetto dalla gente comune sui social ma anche dagli ex compagni di squadra e oggi amici. Tra i messaggi più significativi quello di un suo affezionato tifoso che ha passato due anni a lottare contro un tumore.

Ci sono passato anch'io e quando stavo male tu e Lucarelli mi avete portato la maglia del livorno con tutte le firme, non me lo scorderò mai. Comunque, dopo due anni sono tornato a giocare a calcio e ho aperto il mio negozio da parrucchiere, quindi mai mollare bomber. Ti mando un abbraccio grande e vinci questa battaglia, io tifo per te

".