La collezione di sfide contro gli ex continua. Oggi all’Olimpico con il ritorno da avversario di Juric, ora alla guida del Monza sarà la quinta nei primi tre mesi della stagione. «Esperienza negativa ed emotivamente difficile», così il croato ha definito il suo breve passaggio (appena 54 giorni, solo 4 vittorie in 12 gare) sulla panchina giallorossa. Non era facile gestire il malumore del gruppo per l’esonero di De Rossi: ne sono seguiti duri confronti negli spogliatoi anche per il gioco aggressivo e uomo su uomo richiesto dal tecnico che faticava ad adattarsi alle caratteristiche della rosa romanista.

Dopo aver sostituito l’anno scorso Gasperini all’Atalanta, anche in questo caso per poco tempo, ora rivede il suo «maestro» che sta guidando in alto la Roma. «Squadra difficilissima da affrontare, segna quattro o cinque gol e chiunque arriva all’Olimpico rischia molto, è com Inter e Lazio tra le principali candidate al titolo», gli elogi di Juric.

Gasp ha vissuto in silenzio la vigilia, pensa ai cambi di formazione (Ghilardi, Dybala e Mora titolari) rispetto alla bella prova di Parigi in Champions, intanto si gode le 19 gare consecutive senza sconfitte in campionato e il secondo posto che oggi vuole confermare. Magari a suon di gol: sono già 26 in più di un anno fa con 14 marcatori diversi. Il principale è quel Donyell Malen che ne ha segnati 12, uno in più del giovane portoghese Varela: oggi la sfida diretta tra i primi due bomber del campionato e sullo sfondo (per l’attaccante del Monza) c’è il mercato, con l’Inter che lo ha già visionato quattro volte in stagione e messo nel mirino per giugno prossimo. I due centravanti un anno fa, di questi tempi o era in panchina (Malen all’Aston Villa) o era semisconosciuta (Varela che militava nel Gil Vicente nella Primeira Liga lusitana. C’è aria nuova nella classifica marcatori.