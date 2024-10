Douglas Luiz, casa svaligiata dopo Juve-Lazio: i ladri fuggono con un bottino da mezzo milione

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo le polemiche per il pugno rifilato a Patric durante Juventus-Lazio, non sanzionato dall'arbitro Juan Luca Sacchi, Douglas Luiz ha vissuto un post partita decisamente traumatico a causa del furto messo a segno da ignoti nella sua villa sulla collina poco fuori Torino: i malviventi sono riusciti a colpire con precisione e ad allontanarsi con un bottino del valore complessivo di circa mezzo milione di euro.

I fatti si sono verificati nella notte di ieri, quando per fortuna al momento dell'effrazione all'interno dell'abitazione non si trovava nessuno dei due proprietari: Douglas Luiz, infatti, era ancora fuori a cena dopo la conclusione della partita Juventus-Lazio, valevole per l'ottava giornata di andata del campionato di Serie A, mentre la compagna Alisha Lehmann, attaccante svizzera in forze alla Juventus Women, era impegnata nel ritiro con le compagne di squadra in vista del match contro l'Inter.

Il centrocampista brasiliano ha lanciato l'allarme intorno all'una e mezza di notte, poco dopo essere rincasato: la villa era stata messa completamente a soqquadro da una banda di ladri esperti, che hanno portato via solo degli oggetti di piccole dimensioni ma di grande valore, tra cui undici orologi di pregio e diversi monili appartenenti ad Alisha Lehman. Una prima stima approssimativa effettuata sulla base dei beni mancanti parla di un bottino di circa mezzo milione di euro.

Non si tratta di certo né del primo né, probabilmente, dell'unico furto messo a segno ai danni di calciatori della Juventus che risiedono nel prestigioso quartiere di Cavoretto e nei dintorni. Pochi anni fa avevano avuto lo stesso destino di Douglas Luiz anche Kaio Jorge e Moise Kean, così come Angel Di Maria: in quest'ultimo caso, tuttavia, l'argentino in quel momento si trovava all'interno della propria abitazione, ed era riuscito a lanciare l'allarme insieme a Dusan Vlahovic, in quel periodo suo vicino di casa.

Insomma, dopo essere finito al centro delle polemiche

per il gesto di reazione nei confronti di Patric, che ha fatto finire ancora una volta il Var nel mirino dei suoi detrattori, il centrocampista brasiliano dovrà affrontare anche le conseguenze di questa incursione notturna.