Dramma per Lamine Yamal: accoltellato il padre in Spagna. È grave

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma per Lamine Yamal: il padre Mounir Nasraoui è stato accoltellato in un parcheggio nella cittadina di Matarò, dove risiede, a circa un'ora e mezza da Barcellona. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, le condizioni del genitore del baby talento del calcio spagnolo sono molto gravi e per questa ragione è stato trasferito immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Can Ruti di Badalona, ​​che ha molte più risorse dal punto di vista sanitario rispetto all'ospedale Mataró.

Secondo quanto riportato da La Vanguardia, l'unità investigativa dei Mossos d'Esquadra di Mataró si sta occupando di questo caso e avrebbe già individuato alcuni testimoni dell'incidente, secondo i quali il padre di Yamal avrebbe ricevuto più di una coltellata. La stessa notizia è stata confermata anche dalla giornalista spagnola Mayka Navarro che ai microfoni di RAC 1 ha raccontato come Mounir Nasraoui abbia subito più di una coltellata da parte de suoi aggressori.

Stando alle prime ricostruzioni, questo accoltellamento potrebbe essere stato preceduto da una precedente rissa avvenuta nel pomeriggio anche se al momento non si conoscono le ragioni di tale gesto da parte degli aggressori con la polizia locale che sta lavorando per ricostruire quanto avvenuto. Fortuntamente, nonostante le gravi condizioni, non sembra essere in pericolo di vita ed è stabile.

L'aggressione sarebbe avvenuta con un coltello e questo scontro sarebbe stato preceduto da una rissa avvenuta nel pomeriggio, dopo che il padre di Lamine stava portando a spasso il suo cane e gli avevano lanciato dell'acqua da un balcone. Tra Mounir e gli abitanti di quell'abitazione sarebbe scoppiata una rissa che non è degenerata dopo un primo intervento degli agenti della Polizia Municipale che si trovavano nella zona. Qualche ora dopo, però, ecco la brutta aggressione subita dal padre dell'astro nascente, e ormai certezza, del calcio spagnolo e del Barcellona.



Chi è il padre di Lamine Yamal

Del papà della stellina del Barcellona si sa poco, ha 36 anni, è originario di Larache in Marocco e da quanto si dice in Spagna, pare sia stato un pittore edile.

Lamine è nato dal matrimonio con Sheila Ebana, la moglie di origini equato-guineane e la sua figura è finita sotto i riflettori grazie alle prodezze e all'esplosione del figlio che si è consacrato al grande calcio sia con le sue grandissime prestazioni in Champions League e in Liga con la magllia del Barcellona, ma anche in nazionale visto che è stato grande protagonista della vittoria degli Europei della Spagna di Luis De La Fuente all'Europeo giocato in Germania.