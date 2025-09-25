Dramma nel calcio inglese: chi era Billy Vigar, l'ex Arsenal morto a 21 anni

Una tragica notizia scuote il calcio inglese: il 21enne Billy Vigar, un passato nelle giovanili dell'Arsenal, è morto a seguito di un grave incidente in campo durante la sfida tra la sua squadra il Chichester City e il Wingate & Finchley nell'Isthmian Premier Division, campionato semiprofessionistico di settima divisione.

Il match dello scorso sabato era stato sospeso dopo soli 15 minuti di gioco, quando l’attaccante, in occasione di un’azione, aveva sbattuto violentemente la testa contro una superficie dura. Come riportato dal Sussex Express ha pagato a caro prezzo la sua generosità nel tentativo di recuperare una sfera destinata a finire fuori: "L’infortunio si è verificato quando si è scontrato contro un muro di cemento dopo aver cercato di tenere la palla in gioco mentre correva a tutta velocità". Vigar sarebbe caduto all’indietro, riportando una grave ferita alla testa.

I soccorsi sono arrivati immediatamente in campo e il ragazzo è stato trasportato in ospedale in elicottero. Trasportato in ospedale, Vigar era stato indotto in coma farmacologico, martedì era stato sottoposto a un intervento chirurgico ma la lesione si è rivelata troppo grave ed è deceduto giovedì mattina dopo cinque giorni di coma. "Billy era stimato e amato da tutti. La sua famiglia è devastata dal fatto che la sua morta sia avvenuta mentre praticava lo sport che amava" , ha scritto in una nota il Chichester City annunciando che il prossimo match, quello interno con il Lewes, previsto sabato prossimo, è stato rinviato.

Immediato il cordoglio dei prestigiosi club in cui aveva militato nella sua carriera. Prima il Derby County, che ha indirizzato "i pensieri di tutto il club sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento incredibilmente difficile" , si legge in una nota su X. Poi è arrivato anche il cordoglio dell'Arsenal sui suoi canali social: "Tutti all'Arsenal sono sconvolti dalla sconvolgente notizia della scomparsa dell'ex calciatore Billy Vigar. In questo momento i nostri pensieri sono tutti rivolti alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Billy".

Chi era Billy Vigar

Aveva iniziato la sua carriera nell’Arsenal, entrando a far parte del vivaio dei Gunners a soli 14 anni e firmando il suo primo contratto da professionista nel luglio 2022. Aveva giocato soprattutto con la formazione Under 21, con esperienze in prestito al Derby County Under 21 e all’Eastbourne. "Per me e per la mia famiglia è stato un momento di grande orgoglio. Adesso il lavoro continua" , dichiarò in quell’occasione.

"Sono felicissimo di aver siglato il mio primo contratto da professionista con l’Arsenal".

Nel 2024, terminato il contratto con l’Arsenal, aveva scelto di ripartire dall’Hastings United in Non-League Premier, prima del trasferimento al Chichester. Al momento della firma con i Gunners aveva scritto sui social: