Due perle e nervosismo: le pagelle di Torino-Juventus. Espulsi Motta e Vanoli

Termina 1-1 il derby della Mole tra il Torino di Paolo Vanoli e la Juventus di Thiago Motta. Con questo pareggio i bianconeri salgono a quota 33 punti mentre i granata si portano a quota 22 punti. Vlasic e Yildiz siglano due perle, Ricci e Kalulu molto bene. Ecco i voti della Stracittadina:



Le pagelle del Torino

Vanja Milinkovic-Savic 6,5: Sul gol di Yildiz il suo tuffo alla sua sinistra è rivedibile ma la sua elevata statura di certo non l'ha aiutato in quella circostanza. Attento sui tiri Koopmeiners e su quello ravvicinato di Nico Gonzalez e sulle uscite alte.

Mergim Vojvoda 6: Tiene bene dalla sua parte l'onda d'urto della Juventus e tutto sommato si porta a casa la sufficienza.

Guillermo Maripan 6,5: In fase di impostazione si prende dei rischi ma dietro tiene bene e sfiora anche il gol in girata ma Di Gregorio gli dice no.

Sau Coco 6: Nel secondo tempo per poco non combina una frittata ed è costretto a spendere il fallo e il conseguente giallo su Yildiz. Cresce alla distanza e gioca comunque una buona partita.

Borna Sosa 6: Meglio in fase di impostazione rispetto a quella difensiva, il croato è comunque un elemento prezioso nel nuovo scacchiere granata. (dal 91' Sebastian Walukiewicz sv)

Samuele Ricci 6,5: Si sacrifica tanto in fase di non possesso e quando può cerca di cucire il gioco dei granata. Centrocampista intelligente

Karol Linetty 6: A centrocampo lotte e combatte come un leone (dal 72' Adrien Tameze 6: Entra per fare legna e ci riesce)

Valentino Lazaro 5,5: In fascia spinge poco, meglio in fase di ripiegamento. (dal 91' Alieu Njie sv)

Nikola Vlasic 7: Il suo sinistro al volo fulmina Di Gregorio dando prima un bacio al palo. Grande coordinazione e risposta significativa all'altra perle messa a segno da Yildiz. Lucido e pericoloso fino alla fine)

Yann Karamoh 6,5: Si sbatte tanto e serve anche l'assist a Vlasic per il gol dell'1-1. Per poco nella ripresa non si presenta tutto solo davanti a Di Gregorio per l'ottimo intervento di Savona (62' Marcus Holmgren Pedersen 5,5: Entra per dare qualità ma non ci riesce)

Che Adams 5,5: Fa tanto movimento ma vede poco, veramente poco. (dal 91' Antonio Sanabria sv)

Allenatore Paolo Vanoli 6: Il suo Torino ha un grande cuore e ottiene un punto ampiamente meritato contro una rivale decisamente più forte. La classifica potrebbe sorridere di più e forse lo meriterebbe ma la sua squadra è davvero solida e concreta.

Le pagelle della Juventus

Michele Di Gregorio 6,5: Viene folgorato dal sinistro di Vlasic e ci può fare molto poco. Per il resto è sempre attento e solido tra i pali.

Nicolò Savona 6,5: Offre a Yildiz l'assist per l'1-0, nel secondo tempo con un bell'intervento evita a Karamoh di trovarsi tutto solo davanti a Di Gregorio (dal 71' Andrea Cambiaso 6: Entra per dar fiato ad uno stremato Savona e lo fa con discreti risultati)

Federico Gatti 6: Ci mette il fisico e la grinta e questo basta per arginare Adams.

Pierre Kalulu 6,5: Di testa le prende tutte o quasi ed è molto attento in fase difensiva.

Weston McKennie 6: Il suo "nuovo" ruolo di terzino sinistro sembra ormai essere stato digerito dal tuttofare statunitense che anche contro il Toro gioca una partita di sostanza.

Douglas Luiz 5,5: 50 milioni di euro, al momento, non sembrano davvero giustificati per un centrocampista che non sta riuscendo ad imporsi in bianconero.

Kephren Thuram 5,5: Un po' distratto sul gol del Torino e ogni tanto un po' avulso dalla manovra.

Kenan Yildiz 7: Il suo gol che sblocca il derby è puro talento e qualità. Durante la partita è sempre l'uomo in più dei bianconeri e quando si accende fa paura.

Teun Koopmeiners 6: Il suo tiro è potente ma centrale e Milinkovic-Savic risponde presente. In crescita rispetto alle precedenti partite della Juventus ma sembra un altro giocatore rispetto a quello ammirato all'Atalanta.

Samuel Mbangula 6: Sempre guizzante e abile nell'uno contro uno. Non riesce però a rendersi pericoloso in fase offensiva (dal 77' Timothy Weah sv: Troppo poco tempo per giudicarlo ma riesce ad andare al tiro per una volta mettendo paura a Savic)

Nico Gonzalez 6: Gioca da falso centravanti e lo fa abbastanza bene nonostante i giganti difensivi del Torino.

Allenatore Thiago Motta 5: La sua Juventus non perde ma non vince e si fa spesso rimontare.

Espulso per un incontro troppo ravvicinato con Vanoli non ci sarà in panchina nella prossima sfida di campionato dei bianconeri.



Arbitro Michael Fabbri (Ravenna) 6: Dirige non con poche difficoltà questa calda Stracittadina ma tutto sommato porta a casa la sufficienza.