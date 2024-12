Due stelle illuminano il buio di San Siro

Ascolta ora 00:00 00:00

Due stelle illuminano una serata di buio calcistico del Milan che si ritrova, incredibilmente, con 12 punti in classifica Champions garantito il posto ai play off. Può addirittura pensare a passare subito agli ottavi se centrasse i prossimi due successi contro Girone e Dinamo Zagabria. Le due stelle milaniste sono Leao e Camarda. Uno confeziona il gioiello del primo sigillo domestico (assente dalla sfida col Psg di novembre scorso), l’altro offre il contributo decisivo (traversa) prima del tap in di Abraham che confeziona il faticoso 2 a 1 finale del Milan. Due stelle possono illuminare la notte del Milan ma è complicato immaginare che con una squadra che gioca a singhiozzo e si ritrova con altri due infortuni (Loftus Cheek e Morata) e senza ricambi in centrocampo (anche Pulisic e ko) possa avere un futuro di maggiore splendore.

I difetti restano gli stessi appena la Stella Rossa mette il naso nella metà campo del Milan guadagnando il meritato pari con una sassata di Radonijc. L’ultimo assalto procura a Fonseca il 2 a 1 che lo toglie, per ora, dal rischio di altre velenose critiche. Già Ibra, prima di cominciare, gli fa sapere che “gli arbitri si rispettano”.