Dybala ribalta il Porto e regala alla Roma gli ottavi di Europa League

La Roma salva l’onore delle squadre italiane in Europa battendo il Porto per 3-2 dopo l’1-1 dell’andata e qualificandosi, meritatamente guardando ai 180 minuti complessivi, per gli ottavi di Europa League dove nel sorteggio potrebbe trovare una doppia sfida con la Lazio (in alternativa l’Atheltic Bilbao). Serata magica per Paulo Dybala, autore di una doppietta - la prima in giallorosso nelle Coppe - in cinque minuti dopo la paura per il vantaggio lusitano di Samu Omorodion, scaturito da un pasticcio difensivo dei giallorossi. Grande sofferenza per la squadra di Ranieri a condurre in porto la vittoria, nonostante l’espulsione di Eustaquio a inizio ripresa (brutto fallo a palla lontana su Pellegrini). Il gol di Pisilli, primo europeo, al 38’ della ripresa chiude la sfida, l’autogol di rensch a pochi secondi dal fischio finale porta solo un brivido. Porto eliminato per la prima volta dalla Roma nei tornei continentali e sfida diretta europea finalmente appannaggio di Claudio Ranieri.

«Avere un campione come Dybala nel tuo arco vuol dire tanto. È straordinario, parla poco ma è un leader e dice sempre le cose giuste. Quando prendo gol divento pazzo, figuriamoci due. Dicevo ai ragazzi: ‘Dove andate!’. Abbiamo rischiato di prendere gol, dobbiamo diventare squadra. La partita ormai era nostra dopo l’espulsione, ma dovevamo essere attenti», così il tecnico giallorosso. «Dopo il loro gol abbiamo avuto un atteggiamento da grande squadra e da uomini veri. C’era stato un momento di tensione dopo il gol, poi dopo l’1-1 abbiamo preso fiducia anche grazie al supporto dei tifosi.

L’affetto che ha la gente nei miei confronti è qualcosa di unico e bello. Questa stagione non sta andando come ci aspettavamo, ma ora abbiamo una possibilità grandissima in Europa.

Questa competizione può darci tanto quest’anno, è un’opportunità importante visto ciò che è successo nel corso della stagione.? Va bene qualsiasi squadra, so cosa volete che dica ma non lo faccio...», le parole di Dybala eroe della serata.