"E rompevano a me...m***acci..." il commento virale di Totti ai rigori sbagliati della Roma

All'indomani della rocambolesca sconfitta casalinga contro il Lille di Olivier Giroud, i tifosi della Roma ancora non riescono a capacitarsi di come i loro beniamini non siano riusciti a trasformare un calcio di rigore su tre tentativi dopo che l'arbitro aveva fatto ripetere per ben due volte il tiro dagli undici metri: una situazione surreale che ha attirato inevitabilmente anche l'attenzione dell'ex capitano Francesco Totti, il cui commento è diventato virale sui social network.

I francesi riescono quindi a espugnare l'Olimpico nel secondo turno dell'Europa League 2025/2026, capitalizzando la rete messa a segno dal centrocampista islandese Hákon Arnar Haraldsson al sesto minuto del primo tempo. Ma non è questo l'episodio più iconico di un match che probabilmente entrerà nella storia della Roma, per quanto non con un'accezione positiva.

A cinque minuti dalla fine, infatti, arriva per i giallorossi la ghiotta occasione di riportare l'incontro in parità, e magari anche di effettuare un forcing finale per portarsi a casa tre preziosi punti. È l'85esimo, quando il direttore di gara punisce con un calcio di rigore il fallo di mano in area di Mandi. Sul dischetto, davanti alla Sud gremita, di presenta Dovbyk: tiro a destra ma il portiere Ozer respinge. Il direttore di gara decide di far ripetere: l'estremo difensore non aveva almeno un piede sulla linea di porta al momento del tiro come das regolamento, e oltre ciò alcuni difensori del Lilla erano già in area.

Un altro tiro dagli 11 metri: ancora Dovbyk sulla palla, stesso angolo e nuovo errore. Anche in questo caso il portiere, che saltella per far innervosire l'attaccante giallorosso, si trova tuttavia oltre la linea di porta. L'arbitro fischia ancora, terzo rigore per la squadra di casa. Verificata l'inaffidabilità della sua punta, la Roma incarica del delicato compito Soulé. Inutile cambiare lato, il risultato è il medesimo: Ozer para ancora e consente ai francesi di portarsi a casa tre punti, lasciando attoniti i tifosi giallorossi.

E qui entra in ballo l'ex Pupone, che con un commento sarcastico su WhatsApp è diventato virale in pochi

"E mi rompevano a me dicendo che segno solo su rigore"

"Solo la Roma riesce a fa ste cose incredibili, m***tacci"

minuti., ha scherzato Francesco Totti nel file audio., ha concluso l'ex capitano.