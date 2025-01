Ecco i rinforzi per la Juventus in difesa e attacco

Ascolta ora 00:00 00:00

Due giocatori nuovi per cercare di dare una scossa alla Juventus di Thiago Motta. Arrivati alla metà della finestra invernale di calciomercato il direttore tecnico Cristiano Giuntoli piazza due colpi: un difensore, Alberto Costa, che arriva dal Vitoria Guimaraes, e un attaccante con i galloni del vice-Vlahovic, Kolo Muani, dal Paris Saint Germain, che andrà ad affiancare il serbo in attesa di Milik ancora fermo ai box.

Il portoghese arriva a titolo definitivo, con un esbortso di 15 milioni di euro, il francese invece approda in biancoenro con un prestito secco fino al termine della stagione. Dettaglio importantissimo per l'allenatore biancoenro: entrambi sono abili e arruolabili fin da subito. Costa ha già fatto le visite mediche. Per entrambi primo allenamento coi nuovi compagni giovedì, in un giorno che si preannuncia già caldo, visto che sarà l’antivigilia di uno scontro diretto per la zona Champions: dopo la trasferta a Bergamo, infatti, i bianconeri sono attesi dalla sfida contro il Milan,

Le nuove operazioni

Terzino destro di ruolo, Alberto Costa non è certo un centrale, cosa che sarebbe servita come il pane per sostituire l'infortunato Gleison Bremer. La Juve ci ha provato con Ronald Araujo del Barcelona, ma l’uruguaiano ha poi fatto marcia indietro dicendo di voler rinnovare il contratto con i blaugrana. A quel punto Giuntoli ha virato su David Hancko: c'è da dire che i contatti con il Feyenoord sono ben impostati, ma per l’estate prossima, ora il direttore tecnico cercherà di portare subito sotto la Mole il classe 1997 di nazionalità slovacca.

Alla Continassa cercano anche una soluzione per Danilo, con l'ex capitano sempre corteggiato dal Napoli e desideroso di raggiungere Antonio Conte. Su Nicola Fagioli, invece, si continua a riflettere visto che è sceso parecchio nelle gerarchie di Thiago Motta e ora si attende un’offerta concreta da ascoltare.