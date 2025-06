Alcaraz-Sinner, la finale alle 15: dove vederla e quanto guadagna chi vince

Ascolta ora 00:00 00:00

Il grande giorno è arrivato: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saranno nuovamente di fronte ma questa volta si giocano la finale sulla terra rossa del Roland Garros ed è la prima volta in uno Slam. L'attesa è altissima, i due protagonisti del tennis mondiale arrivano in perfetta condizione fisica allo scontro finale con lo spagnolo che ha perso quattro game e l'altoatesino che è stato impeccabile, percorso netto con tutte le gare vinte 3-0 senza perdere nessun game. Un dato statistico importante che sottolinea come sia ormai iniziata la nuova era dopo il trio immortale Federer-Nadal-Djokovic, si tratta della prima finale maschile di uno Slam tra due giocatori nati negli anni 2000.

Dove vedere la gara

L'appuntamento è alle ore 15 di oggi e c'è un'ottima notizia per tutti gli appassionati: la gara sarà trasmessa in chiaro sul canale Nove e, come sempre avvenuto nel Roland Garros, sul canale 210 Eurosport visibile tramite l'abbonamento alla piattaforma Sky ma anche in streaming su Dazn, Tim Vision, Now Tv e Discovery+.

Il montepremi del vincitore

Oltre alla gloria e alla vittoria di uno Slam, c'è in palio un montepremi davvero molto ricco: il vincitore del trofeo, infatti, vincerà ben due milioni e mezzo di euro, al secondo classificato andrà invece 1.275.000 euro. Davvero niente male, insomma, frutto del cammino che i due hanno iniziato dal primo turno sbaragliando gli avversari fino a giocarsi l'ultimo atto.

Quali sono i precedenti

Nel testa a testa, è Alcaraz a essere in vantaggio su Sinner per 7-4: l'ultimo successo risale proprio a poco meno di un mese fa nella finale degli Internazionali d'Italia con l'azzurro ancora in fase di "rodaggio" dopo il lungo stop di tre mesi. L'esito della finale odierna non è pronosticabile: sono i più forti, lo saranno per i prossimi anni ma, parlando di numeri sul campo, Jannik ha perso soltanto quattro incontri addirittura dal 2024, quattro di questi proprio contro Alcaraz tra cui la semifinale dello scorso anno, al Roland Garros, quando poi lo spagnolo ha vinto il trofeo.

" La finale del Grande Slam contro Carlos è un momento speciale per me e anche per lui - ha dichiarato Sinner - La tensione che si prova prima e durante la partita è un pò diversa in un certo senso, perché siamo entrambi molto giovani, siamo entrambi diversi, ma talentuosi ".

per confrontarci con loro. Credo che il tennis, come qualsiasi altro sport, abbia bisogno di rivalità. Ma ci sono altri giocatori straordinari che stanno emergendo

A chi gli ha chiesto un paragone con i grandissimi Federer-Nadal-Djokovic, l'azzurro ha risposto che sarà necessario ancora del tempo "".