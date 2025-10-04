Ecco Trionda, il pallone del Mondiale: un microchip interno lo collegherà al Var

Si chiama Trionda, è il pallone che verrà utilizzato al prossimo mondiale in Usa, Canada e Messico nel 2026, e promette di essere uno dei protagonisti della manifestazione. Sì, perché non è la solita sfera che tutto sommato a parte il cambio di nome porta poche novità, bensì un oggetto che potrebbe davvero aprire una nuova era, essendo dotato di un microchip interno collegato direttamente con la sala-Var.

Questo invierà informazioni dettagliate e in tempo reale sullo sviluppo dell’azione, consentendo quindi all’arbitro e ai suoi assistenti di toccare quasi con mano il gioco.

Presentato nella serata di giovedì a New York, con il ponte di Brooklyn sullo sfondo alla presenza di ex campioni del mondo come Alessandro Del Piero, Cafu, Xavi e Jurgen Klinsmann il Trionda per il resto risalta per la varietà dei suoi colori. Ce ne sono infatti quattro (bianco, rosso, verde e blu), quelli dei tre stati organizzatori, più una spruzzatina d’oro ed è prodotto come sempre dal 1970 dall’Adidas. Il nome Trionda rimanda al numero 3, visto che la nazionale messicana è storicamente la "Tricolor", e all’Onda, il disegno che si può notare sul pallone e che converge verso la valvola centrale formando un triangolo. Ha anche cuciture pesanti e in rilievo che, stando alla Fifa, «dovrebbero facilitare ai portieri la presa della sfera in condizioni magari di pioggia».

Ciò che però dovrà rimanere anche dopo il Mondiale, nell’ottica di una tecnologia ormai sempre più parte integrante degli incontri di calcio, sarà il microchip interno, connesso direttamente con il Var, per ridurre ulteriormente il margine d’errore. Almeno così si spera.