"Eccoci di nuovo". I tifosi del Feyenoord si prendono gioco degli italiani

Domani sera, ore 21, allo stadio Olimpico la Roma di José Mourinho dovrà cercare di ribaltare l'1-0 della sfida d'andata, dei quarti di finale di Europa League, contro gli olandesi del Feyenoord e questa volta lo farà davanti al proprio pubblico. All'andata, infatti, i tifosi giallorossi non sono potuti andare in trasferta per sostenere propria squadra e la stessa cosa avverrà per quelli olandesi, che però se ne sono di fatto infischiati volando a Roma. "Eccoci di nuovo", la storia Instagram postata dall'account ufficiale Feyenoordfans in cui si vedono diversi supporter giunti all'aeroporto di Ciampino e poi sparsi per le vie della città. In una delle foto in questione si vede chiaramente come alcuni di loro si siano immortalati presso la fontana della Barcaccia che venne imbrattata negli scontri del 2015 e che oggi si presenta transennata per evitare qualsiasi tipo di problema.

Il centro città, gli aeroporti, le stazioni e i caselli autostradali saranno monitorati per intercettare eventuali ultras in arrivo: alcune decine sono stati già individuati a Napoli. E non si esclude che i Vaks di Rotterdam, gemellati appunto con i tifosi partenopei, ne abbiano approfittato per arrivare a Roma indisturbati. "Siamo in costante contatto, c'è piena fiducia nel lavoro delle forze di sicurezza", le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha poi proseguito "Abbiamo chiesto che il dispositivo di sicurezza sia particolarmente attento sia perché dobbiamo preservare la città sia perché siamo in una settimana particolare con la visita degli ispettori Bie. Il nostro auspicio è che tutto si svolga per il meglio". Sperando che non succeda niente di grave la città di Roma è in allerta per prevenire ogni tipo di problema.

Roma blindata

In attesa della sfida di domani sera, dunque, Roma è blindatissima con massima attenzione ail luoghi più delicati del centro storico come piazze e fontane. Saranno circa mille gli uomini delle forze dell'ordine in campo per gestire la sicurezza nella giornata di domani con la piazza di Trevi, piazza di Spagna e Trinità dei Monti che saranno transennate o addirittura chiuse. Dalle 13 saranno rimosse la auto in sosta da Largo Corrado Ricci a via del Cardello e nelle strade limitrofe allo Shamrock, pub vicino al Colosseo divenuto negli anni luogo di ritrovo degli ultras di mezza Europa. Anche la viabilità con i mezzo di trasporto pubblici, bus e tram, subirà alcune importanti variazioni: dalle 17 alle 21 del 20 aprile saranno disattivate le fermate su lungotevere Diaz all'altezza del civico 17 e sul lungotevere Cadorna all'altezza dell'Aula Bunker.