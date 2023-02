Eintracht Francoforte-Napoli: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Eintracht Francoforte-Napoli, sfida d'andata valida per gli ottavi di Champions League, si gioca martedì 21 febbraio al Deutsche Bank Park: calcio d'inizio alle ore 21.00.

La squadra di Luciano Spalletti cerca la storica qualificazione ai quarti di finale, ma per riuscirci dovrà eliminare i tedeschi, vittoriosi dell'ultima Europa League. Questo sarà il terzo incontro tra le due squadre, con la formazione tedesca che ha vinto le due precedenti sfide, agli ottavi di finale della Coppa UEFA 1994-95 (1-0 in casa e fuori). La partita di ritorno è in programma mercoledì 15 marzo alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Come arriva l'Eintracht

L'Eintracht ha superato da seconda del girone (10 punti) il gruppo probabilmente più equilibrato della prima fase (con Tottenham, Marsiglia e Sporting Lisbona). In Bundesliga la squadra di Francoforte è in piena zona Europa, occupando attualmente il 6° posto con 38 punti dopo 21 giornate, a -1 dal Lipsia. Una squadra in salute: solo un ko nelle ultime 9 partite (0-3 a Colonia) e in corsa anche in Coppa di Germania dove affronterà l'Union Berlino ai quarti. Nell'ultimo match di campionato ha superato 2-0 il Werder Brema in casa. A segno anche la stella francese Randal Kolo Muani, arrivato in doppia cifra.

Come arriva il Napoli

Con i 15 punti di vantaggio in campionato e uno scudetto praticamente ipotecato, il Napoli può adesso concentrarsi con grande attenzione sulla Champions e sulla doppia sfida contro l'Eintracht. Dopo aver schiantato Liverpool, Ajax e Rangers nei gironi a suon di goleade gli azzurri arrivano alla trasferta tedesca col massimo della fiducia. La sensazione è che il Napoli possa essere grande protagonista anche in Europa. Sicuramente l'avversario non è da sottovalutare ma per quanto mostrato finora con la forma strabiliante del duo Osimhen-Kvaratskhelia è assolutamente lecito sognare.

Quanto vale il passaggio del turno

Oltre 66 milioni di euro: questa la cifra già incassata dal club di Aurelio De Laurentiis, tra la partecipazione, le vittorie ottenute, la qualificazione agli ottavi del torneo e i relativi incassi. Ma ora viene il bello: se il passaggio del turno dal girone agli ottavi è valso infatti quasi 10 milioni di euro, una eventuale qualificazione della squadra di Spalletti significherebbe infatti ulteriori 10,5 milioni di euro per le casse societarie. Senza considerare poi i bonus in arrivo dalla Uefa tra market pool (la seconda parte dell'anno) e quelli per la vittoria.

Le probabili formazioni

L'attacco dei tedeschi sarà guidato dall'ex Dortmund e Bayern Mario Gotze e da Kolo Muani, protagonista con la Francia ai Mondiali del Qatar. Max - acquisto di gennaio - agirà a sinistra, mentre i dubbi riguardano retroguardia e fascia destra con Hasebe e Knauff favoriti su Smolcic e Buta. Ok Rode, che però andrà in panchina.

Napoli con la formazione migliore anche in Champions: Osimhen ha smaltito la noia muscolare patita nella partita col Sassuolo, Mario Rui dovrebbe essere preferito a Olivera a sinistra in difesa, mentre Lozano al momento è davanti a Politano per completare il tridente offensivo col nigeriano e Kvaratskhelia.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. All. Glasner

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Arbitro: Artur Dias (Portogallo)

Dove vedere la partita in tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 oltre che su Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). Su Sky i telecronisti saranno Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani, mentre Riccardo Trevisani e Roberto Cravero racconteranno la partita in telecronaca per Mediaset. Il match sarà visibile in streaming sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity e su Sportmediaset.it, su Sky Go (il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l'app su PC, smartphone o tablet) oltre che su NOW - la piattaforma on demand di Sky - acquistando il ticket Sport e selezionando la finestra della partita.