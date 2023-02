"Era un leone in gabbia...". Pioli ritrova Maignan per la sfida con l'Atalanta

Mike Maignan domani torna titolare dopo cinque mesi tra i pali del Milan, nella sfida interna con l'Atalanta in programma domenica alle 20.45 a San Siro. A confermarlo Stefano Pioli: "Giocherà, sta bene. Sono molto contento. Questi mesi li ha vissuti come un leone in gabbia: ha lavorato bene, ci darà un grande apporto. È evidente che sia stato il miglior portiere della passata stagione, ci dà tanto in situazioni diverse. È un giocatore molto comunicativo e questo è molto importante. Poi è chiaro che non gioca da 5 mesi e avrà bisogno anche lui di riprendere il ritmo, ma ci aspettiamo molto".

Arrivano buone notizie per Pioli anche da Zlatan Ibrahimovic. "Sta meglio, questa settimana ha lavorato quasi al completo con noi, domani potrebbe essere l'occasione per rivederlo in campo" assicura il tecnico rossonero che fa il punto anche sulla situazione dell'infermeria. Calabria e Bennacer non convocati, con l'algerino che "sta bene, ma sta facendo solo ora lavoro di alta intensità". Entrambi saranno a disposizione da mercoledì.

Pioli poi mette a fuoco il momento di Charles De Ketelaere: "In questi mesi ci ho parlato tanto, è un ragazzo giovane che doveva inserirsi in un ambiente nuovo. Mai come nelle ultime settimane lo vedo convinto e bene fisicamente. Ci ha messo più tempo di quello che volevamo, ma non è solo un bravo ragazzo con cui andarci a mangiare una pizza: lui ci farà vincere le partite. Le sue occasioni stanno aumentando e questa è la cosa importante. Il suo primo gol me lo immagino fortunoso, poi sono sicuro che andrà meglio".

A San Siro arriva l'Atalanta, un vero scontro diretto per la Champions. "Il momento difficile non c'è più. Al di là della partita di domani, il momento difficile non c'è più". Pioli non ha bisogno di pretattica o di scaramanzia e lo dice senza tentennare. "Con l'Atalanta sarà una partita molto importante - aggiunge l'allenatore del Milan - perché la classifica è molto corta, tra le squadre che vogliono arrivare in Champions. Mi aspetto una gara combattuta, di duelli: noi stiamo bene di testa e di gambe e vogliamo provare a essere padroni della partita. Dovremo stare attenti alle ripartenze veloci, l'Atalanta è una gara di fisicità, organizzazione tecnica, soprattutto davanti".

La vigilia dell'Atalanta

Dopo un inizio sprint del 2023 in cui andava e segnava alla grande, l’Atalanta a febbraio ha rallentato la corsa per l’Europa con le sconfitte contro Sassuolo e Lecce. Nel mezzo c’è stato l’ottimo successo in casa della Lazio, ma adesso per pensare in grande bisogna trovare continuità. Anche per questo la sfida di domani in casa del Milan diventa uno spartiacque importantissimo.

"Dobbiamo giocare contro il Milan, una squadra che si è ripresa nelle ultime settimane, abbiamo tutte le motivazioni per fare una buona prestazione. Il Milan ha cercato soluzioni dopo un periodo problematico che hanno dato risultati, ma è un campionato equilibrato - a parte il Napoli - tutte hanno momenti positivi e negativi. Noi ogni tanto prendiamo delle buche, degli stop improvvisi che non ti aspetti, ma è frutto dell’equilibrio del campionato". Queste le parole del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini.

"Giocare contro i campioni d’Italia in carica è una grande motivazione, non solo per la classifica. È una partita contro una squadra forte, cercheremo di fare una prestazione importante come ci è già capitato di fare". Detto che spera di recuperare Zapata e Pasalic "per la prossima settimana", sui blackout della sua squadra dice: "Se prendi gol dopo quattro minuti ce ne sono 86 per recuperare, non ci siamo riusciti ma se vai a vedere i numeri contro il Lecce sono tutti a nostro favore...".

Dove vedere Milan-Atalanta

Milan-Atalanta verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, domenica 26 febbraio alle ore 20.45. Sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibili, o su console di gioco come Xbox e PlayStation. In alternativa si può ricorrere a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere la partita in diretta tv sul canale 214 di Sky attivando 'Zona DAZN'. La sfida sarà raccontata da Pierluigi Pardo, affiancato in cronaca da Riccardo Montolivo.