Saranno Galles-Polonia, Ucraina-Islanda e Georgia-Grecia le finali per stabilire le ultime tre partecipanti a Euro 2024. A Cardiff il Galles ha travolto (4-1) la Finlandia mentre a Varsavia la Polonia si è sbarazzata (5-1) dell'Estonia. L'Ucraina ha vinto (2-1) nel finale in Bosnia mentre l’Islanda ha superato in rimonta (4-1) Israele a Budapest. Infine, tutto facile per la Georgia e la Grecia che hanno sfruttato nel migliore dei modi il fattore campo contro Lussemburgo (2-0) e Kazakistan (5-0).

Poland, Wales, Greece & Iceland with big wins, while Ukraine complete a late comeback #EURO2024 pic.twitter.com/1y18qS13V6 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 21, 2024

Grecia-Kazakistan 5-0

La squadra di Gus Poyet ipoteca la finale playoff, già nei primi 40 minuti di gioco. Ad Atene, il match si sblocca al 9' con il rigore di Bakasetas, mentre sei minuti dopo è Pelkas, su assist di Masoukas, a raddoppiare. Partita chiusa tra il 37' e il 40': Ioannidis, grazie al secondo assist di Masouras, cala il tris, mentre a siglare il poker è Kourbelis servito Tsimikas. Ripresa in pura gestione per i greci, che trovano il definitivo 5-0 con l'autorete di Tapalov nel finale. Ora la sfida alla Georgia.

Georgia-Lussemburgo 2-0

La formazione di Sagnol, priva dello squalificato Kvaratskhelia, deve ringraziare Zivzivadze, autore della doppietta tra il 40' e il 63' che decidono la sfida. In mezzo, ad inizio ripresa, la rete annullata agli ospiti per fallo di Rodrigues e il rosso al 58' a Chanot, che lascia Lussemburgo in dieci. Adesso, la Georgia se la vedrà con la Grecia e con la stella Kvaratskhelia in più a disposizione.

Polonia-Estonia 5-1

Vittoria in scioltezza anche per la Polonia, che si qualifica per il decisivo match contro il Galles. Lewandowski e compagni sbloccano la sfida al 22' con Frankowski, poi cinque minuti dopo l'1-0, gli estoni restano in dieci per l'espulsione di Paskotsi. Con l'uomo in più i polacchi chiudono i giochi tra il 70' e il 74'. Prima, il raddoppio di Zielinski, servito da Zalewski che propizia invece l'autorete di Mets: nel mezzo, la rete di Piotrowski. A completare il tabellino, il quinto gol al 77' di Szymanski e il gol della bandiera ospite, realizzata da Vetkal.

A great team-move finished by Frankowski gives Poland the lead #EURO2024 pic.twitter.com/xbS7pm3C6V — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 21, 2024

Galles-Finlandia 4-1

A Cardiff tutto facile per il Galles, che piega 4-1 la Finlandia e avvisa la Polonia. Al 3' Brooks portare in vantaggio i padroni di casa e al 38' arriva il raddoppio di Williams. Prima dell'intervallo il veneziano Pohjanpalo serve l'assist per Pukki, che accorcia le distanze proprio al 45'. La ripresa, però, si apre subito con il 3-1 di Johnson che chiude virtualmente la gara. Il quarto gol lo realizza infine James.

Israele-Islanda 1-4

Albert Gudmundsson è il protagonista assoluto dell'Islanda, che batte 4-1 Israele grazie a tre reti del genoano e lancia la sfida all'Ucraina. A Budapest, però, gli ospiti devono imporsi in rimonta, perché alla mezz'ora l'ex Palermo Zahavi porta in vantaggio Israele su rigore. A fine primo tempo inizia la rimonta islandese: prima pareggia Gudmundsson, poi arriva il 2-1 di Traustason. Nella ripresa la formazione di Hazan ha la grande occasione, dopo il rosso a Revivo, di segnare ancora dal dischetto, ma stavolta Zahavi tira fuori. A quel punto si scatena Gudmundsson prima firma il 3-1 all'83', poi trova la tripletta quattro minuti dopo.

Bosnia-Ucraina 1-2

Impresa dell'Ucraina, che accede allo spareggio decisivo grazie alla rimonta nel finale per 2-1 sulla Bosnia. Dzeko e compagni trovano il vantaggio al 57' grazie all'autorete di Matviienko. Il risultato è ancora sull'1-0 all'85', quando incredibilmente si concretizza il clamoroso ribaltone: Yaramchuk prima pareggia poi diventa uomo assist e regala all'attaccante del Girona Dovbyk il pallone che vale il 2-1 e il passaggio del turno. L'ultimo ostacolo per l'Ucraina ora si chiama Islanda.

Two late goals sends Ukraine into the play-off final #EURO2024 pic.twitter.com/Snk1XWGQiu — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 21, 2024

Le finali playoff

Le tre finali per gli ultimi tre posti a Euro 2024 si disputeranno il 26 marzo alle 20.45, in gara unica. Galles-Polonia si giocherà a Cardiff, Ucraina-Islanda sul campo neutro di Wroklaw, in Polonia, mentre Georgia-Grecia a Tbilisi.

Galles-Polonia, 26 marzo ore 20:45

Ucraina-Islanda, 26 marzo ore 20:45

Georgia-Grecia, 26 marzo ore 18:00