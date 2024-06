Euro 2024, i risultati (e le qualificate) del Gruppo A

Ascolta ora 00:00 00:00

É tutto pronto, con Svizzera-Germania e Scozia-Ungheria in campo, stasera si conosceranno i verdetti del Gruppo A di Euro 2024. La nazionale tedesca è già qualificata agli ottavi di finale anche se non conosce ancora il suo piazzamento nel girone. Dopo le vittorie con Scozia e Ungheria, i tedeschi hanno 6 punti in classifica e hanno già festeggiato il passaggio del turno. Grazie al pareggio fra Scozia e Svizzera, la Germania è sicura di essere fra le prime due. Le serve un punto contro la Svizzera per chiudere in testa il girone, mentre in caso di sconfitta sarà seconda.

Ovviamente per gli uomini di Nagelsmann il piazzamento incide sulla posizione nel tabellone e sugli abbinamenti della seconda fase. Vincendo il Gruppo A, la Germania agli ottavi incontrerebbe la seconda del gruppo C (quello dell’Inghilterra) e ai quarti verosimilmente la prima del Gruppo B (Spagna). Da seconda del gruppo A finirebbe nella parte opposta del tabellone e affronterebbe la seconda del gruppo degli Azzurri e poi l’Inghilterra o la vincente di quel gruppo.

La Svizzera non è qualificata ma ha un piede agli ottavi. Contro la Germania è prima se vince, ed è seconda se pareggia. In caso di sconfitta con i tedeschi, la Svizzera può essere raggiunta dalla Scozia se batte l’Ungheria: in quel caso, avendo pareggiato lo scontro diretto, sarà decisiva la differenza reti generale. La Svizzera parte da +2, la Scozia da -4. Se la Svizzera perde 3-0 e la Scozia vince 3-0, la Scozia è seconda. Improbabile. E in ogni caso la Svizzera è sicura del terzo posto e con 4 punti è praticamente certa del ripescaggio.Per lo stesso ragionamento, la Scozia battendo l’Ungheria può sperare di essere ripescata come terza a 4 punti. L’Ungheria è quasi fuori: deve battere la Scozia e sperare di finire fra le migliori terze.

Svizzera-Germania

SVIZZERA (3-4-3) - Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Rieder; Aebischer, Embolo, Ndoye. Ct: Murat Yakin

GERMANIA (4-2-3-1) - Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Ct: Julian Nagelsmann

Arbitro: Daniele Orsato (Italia)

Stadio: Deutsche Bank Park (Francoforte)

Scozia-Ungheria

SCOZIA (3-4-2-1) - Gunn; Hendry, Hanley, McKenna; Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson; McTominay, McGinn; Adams. Ct: Steve Clarke

UNGHERIA (3-4-3) - Gulacsi; Botka, Orban, Dardai; Bolla, Styles, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai, B. Varga. Ct: Marco Rossi

Arbitro: Facundo Tello (Argentina)

Stadio: MHP Arena (Stoccarda)