Euro 2024, Svizzera-Germania 1-0, Ndoye porta in vantaggio la Svizzera | La diretta

L’ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024 inizia a Francoforte con il big match del gruppo A, con la Svizzera che proverà a scippare il primo posto ai padroni di casa della Germania. La nazionale rossocrociata è imbattuta nelle ultime tre partite giocate contro la Mannschaft e le due squadre non si incrociano in un torneo importante dal 1966. Riuscirà l’undici di Sommer e Freuler a rovinare la festa alla lanciatissima Germania? Seguite con noi la partita con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Germania e Svizzera si giocano la vetta del gruppo A al Waldstadion di Francoforte con la testa già agli ottavi di finale. Murat Yakin dovrà fare a meno di Xherdan Xhaqiri, che parte dalla panchina ma avrà ancora a disposizione sia Aebischer che Embolo, con Ndoye a completare il tridente d’attacco. Sommer partirà dal primo minuto, come l’atalantino Freuler.

Difendere il primo posto potrebbe fare la differenza per il resto dell’europeo della Germania, quindi Nagelsmann non azzarda esperimenti, confermando in blocco la formazione vista nelle scorse due partite. Unica punta ancora Kai Havertz, con la velocità di Musiala e l’esperienza di Gundogan: Wirtz, in ombra contro l’Ungheria, dovrà provare a fare meglio contro la nazionale rossocrociata.

La diretta del secondo tempo

66’ – Ammonito il capitano elvetico Xhaka: la Germania riesce a fornire un buon cross per Havertz, che è poco preciso nel colpo di testa.

64’ – Yakin risponde con tre cambi per inserire forze fresche: fuori Ndoye per Duah, Rieder per Vargas e Embolo per Amdouni. Nagelsmann richiama Andrich per inserire Beier.

61’ – Doppio cambio per Nagelsmann: fuori Tah e Mittelstädt, dentro Raum e Schlotterbeck.

58’ – La Germania attacca in maniera un po’ disordinata ma si guadagna comunque una serie di calci d’angolo. La Svizzera, però, non riesce a trovare contropiedi pericolosi.

56’ – Tah rischia il secondo giallo stendendo Embolo a centrocampo. Nagelsmann fa scaldare diversi giocatori della panchina.

54’ – Germania sbilanciata in avanti, alla disperata ricerca del pareggio: nessuno ha voglia di incrociare la seconda classificata del girone di Spagna e Italia...

52’ – Molto meglio l’undici di Nagelsmann in questo inizio di ripresa: la Svizzera non riesce più a ripartire ed è costretta ad arretrare.

50’ – Occasionissima per la Germania che si fa largo al centro; Musiala cerca il tiro dalla distanza, trovando i guantoni di Sommer.

47’ – Primo brivido per la Germania quando Embolo alimenta la corsa di Widmer, che scivola dopo essersi liberato del difensore.

45’ – INIZIO SECONDO TEMPO!! Nessuna sostituzione per entrambi i tecnici nell’intervallo.

La diretta del primo tempo

45+2’ – FINE PRIMO TEMPO! La Germania torna negli spogliatoi accompagnata da qualche fischio del Waldstadion, dopo un primo tempo certo non ideale.

45’ – Due minuti di recupero.

41’ – Palla persa a centrocampo da Embolo, Musiala arriva al limite dell’area e passa il pallone a Wirtz. L’avanti tedesco colpisce malissimo, mandando la sfera alta sopra la traversa.

40’ – Forcing della Germania, che schiaccia nella propria metà campo la Svizzera: a parte un colpo di testa da dimenticare di Rudiger, Sommer non corre grossi pericoli.

37’ – Entrataccia di Jonathan Tah su Embolo, con il giocatore tedesco che cade anche male. Alla fine si becca un giallo; diffidato, salterà l’ottavo di finale della Germania.

30’ – Ndoye è scatenato e mette in grandissimo imbarazzo i centrali della Germania. L’avanti felsineo prende il tempo a Rudiger e prende il palo esterno con un gran tiro.

28’ – GOL SVIZZERA!!! Azione tutta bolognese della Svizzera con Freuler che mette un bel cross sul quale si avventa Ndoye, che la mette proprio al sette, beffando Neuer.

25’ – Prima ammonizione della gara per un fallaccio di Ndoye su Rudiger. Grande equilibrio in campo, punteggio fermo sullo 0-0 anche nell’altra sfida del girone A tra Scozia ed Ungheria.

16’ – GOL ANNULLATO!!! La Germania passa quando Andrich raccoglie una palla rinviata male dalla difesa ed impallina un colpevole Sommer sul suo palo. La gioia del pubblico tedesco dura però poco: Orsato è richiamato al monitor per vedere un fallo di Musiala su Aebischer in piena area. Alla fine l’arbitro italiano concede una punizione per la Svizzera ed annulla.

13’ – Contropiede insidioso della Svizzera, con Embolo che prova a raccogliere un filtrante che lo metterebbe da solo davanti a Neuer. Il portiere del Bayern capisce e ci arriva prima.

11’ – Germania più pericolosa dalla fascia sinistra, con un buon pallone che arriva sui piedi di Havertz, che anticipa Rodriguez in area. L’avanti del Chelsea va a terra ma in maniera casuale; Orsato segnala che si può continuare.

8’ – Prolungata fase di studio della partita, con la Germania più metodica e la Svizzera che preferisce affidarsi alla velocità di Ndoye ed Aebischer per trovare varchi interessanti.

3' - Fiammata di Musiala che alimenta la corsa di Gundogan al centro: Schaer ci arriva, sventando il pericolo. La Svizzera prova a rendere il favore ma non va oltre ad un calcio d'angolo.

2’ – Germania che non spinge forte, accontentandosi di un prolungato possesso palla.

1’ – SI PARTE!! Grande atmosfera con il rinnovato Waldstadion animato dal tifo di una cospicua rappresentativa di tifosi rossocrociati.

-10 – Tutto pronto al Deutsche Bank Park di Francoforte, dove la Svizzera tenterà di scippare il primo posto del gruppo A ai padroni di casa di Euro 2024. La Germania parte favorita ma l’undici di Yakin potrebbe giocare un brutto scherzo alla Nationalmannschaft.

Il tabellino

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Rieder (64’ Vargas); Aebischer, Embolo (64’ Amdouni), Ndoye (64’ Duah). Allenatore: Murat Yakin

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah (61’ Raum), Mittelstädt (61’ Schlotterbeck); Andrich (65' Beier), Kroos; Musiala, Gündogan, Wirtz; Havertz. Allenatore: Julian Nagelsmann

Marcatori: 28' Ndoye (S)

Ammoniti: 24' Ndoye (S), 37' Tah (G), 66' Xhaka (S)

Espulsi: -

Arbitro: Daniele Orsato (Italia)