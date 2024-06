Euro 2024, i risultati (e le qualificate) del Gruppo E e del Gruppo F

Ascolta ora 00:00 00:00

Romania prima, Belgio secondo, Slovacchia terza, Ucraina ultima: questi i verdetti dopo la terza giornata del Gruppo E di Euro 2024. Si conferma il girone più equilibrato del torneo, dopo i due pareggi dei match odierni, che ha visto tutte le quattro squadre appaiate a quattro punti in classifica. Decisiva la differenza reti che qualifica al primo posto i rumeni (agli ottavi una con una tra Slovenia ed Olanda). Il Belgio secondo trova la Francia. La Slovacchia passa come terza e affronterà negli ottavi una tra Inghilterra e Spagna. Fuori l'Ucraina con grandi rimpianti.

Romania, Belgium and Slovakia through to the round of 16 #EURO2024 pic.twitter.com/8cOMy5Fhce — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024

Slovacchia-Romania 1-1

Pareggio che fa felici tutti a Francoforte, con l'1-1 tra Slovacchia e Romania. Tanto equilibrio e poche occasioni nitide nella prima parte di gara, con il gioco spezzettato da tante palle inattive. Il vantaggio però lo trova la Slovacchia, al 24', con il cross preciso dalla trequarti di Kucka per il colpo di testa di Duda, perso dalla difesa della Romania e libero di colpire e portare avanti i suoi. Un 1-0 che però resisterà fino al 37', con la Romania che attacca bene sulla destra con Hagi, atterrato in area da Hancko e bravo dunque a guadagnarsi il calcio di rigore poi realizzato da Razvan Marin.

Nella ripresa è la Romania a farsi vedere, prima con la conclusione dal centro dell'area di Razvan Marin parata da Dubravka, poi con quella immediatamente successiva, dalla sinistra, di Dragus, alta sulla traversa. Risponde subito la Slovacchia, con il pallone di Pekarik e la conclusione di Strelec, respinta bene coi piedi da Nita. Ancora pericolosa la Slovacchia, stavolta con Haraslin che dalla sinistra si accentra e calcia a giro mancando di poco il palo alla sinistra di Nita. Finale che vede entrambe le squadre accontentarsi di un pareggio che regala gli ottavi ad entrambe.

Il tabellino

SLOVACCHIA (4-3-3) - Dubravka; Pekarik (90+2' Gyomber), Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda (90+2' Bero ); Strelec (70' Bozenik), Schranz (78' Duris), Haraslin (70' Suslov). Ct: Francesco Calzona

ROMANIA (4-3-3) - Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; R.Marin (86' Rus), M.Marin, Stanciu; Hagi (66' Man), Dragus (67' Puscas), Coman (58' Sorescu). Ct: Edward Iordanescu

Marcatori: Duda (S) 24', R. Marin (R) (rigore) 37'

Ammoniti: Burca (R), Bancu (R), Puscas (R), Duda (S)

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)

Stadio: Deutsche Bank Park (Francoforte)

Ucraina-Belgio 0-0

Poche le emozioni alla MHPArena di Stoccarda. Grande occasione per Lukaku nel primo tempo con Lukaku, che cicca la conclusione davanti a Trubin. Nelle ripresa il portiere ucraino dice no a Carrasco, mentre Malinovskyi per poco non sorprende Casteels direttamente su calcio d'angolo. Il Belgio difende fino alla fine il pareggio. All'Ucraina non riesce l'impresa nel finale.

Slovakia & Romania through to the round of 16 #EURO2024 | #SVKROU pic.twitter.com/8UyktmF2Yx — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024

Il tabellino

UCRAINA (5-3-2) - Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Svatok (81' Yarmolenko), Matviyenko, Mykolenko (59' Zinchenko); Shaparenko (70' Vanat), Brazhko (70' Stepanenko), Sudakov; Dovbyk, Yaremchuk (70' Malinoskyi). Ct: Serhy Rebrov

BELGIO (4-3-3) - Casteels; Castagne, Theate, Faes, Vertonghen; Tielemans (61' Mangala), Onana, De Bruyne; Doku (77' Bakayoko), Lukaku, Trossard (62' Carrasco). Ct: Domenico Tedesco

Marcatori: -

Ammoniti: Faes (B), Dovbyk (U)

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

Stadio: MHPArena (Stoccarda)

Georgia-Portogallo 2-0

Grande impresa della Georgia nel Gruppo F. La formazione allenata da Sagnol batte 2-0 il Portogallo già qualificato da primo del girone e centra lo storico pass per gli ottavi da terza. A Gelsenkirchen Kvaratskhelia sblocca subito la gara in ripartenza, poi i georgiani difendono il vantaggio giocando di rimessa. Va così anche la ripresa con Mikautadze che raddoppia i conti su rigore per un fallo in area di Antonio Silva su Lokoshvili mettendo il risultato al sicuro. Agli ottavi la Georgia se la vedrà con la Spagna.

Il tabellino

GEORGIA (5-3-2) - Mamardashvili, Kakabadze, Gvelesiani, Kashia, Lochoshvili (63' Tsitaishvili), Dvali; Chakvetadze (82' Mekvabishvili), Kochorashvili, Kiteishvili; Mikautadze, Kvaratskhelia (82' Davitashvili).

PORTOGALLO (3-5-2) - Diogo Costa; Danilo, Antonio Silva (66' Semedo), Inacio; Neto (75' Diogo Jota), Palhinha (46' Ruben Neves), Joao Neves (75' Nunes) , Conceicao, Dalot; Ronaldo (66' Ramos), Joao Felix.

Marcatori: Kvaratskhelia (G) 2', Mikautadze (G) (rigore) 57'

Ammoniti: Ronaldo (P), Neto (P), Ruben Neves (P)

Arbitro: Scharer (Svizzera)

Stadio: Veltins Arena (Gelsenkirchen)

Repubblica Ceca-Turchia 1-2

Nell'altro match la Turchia batte 2-1 la Repubblica Ceca, chiudendo al secondo posto. I cechi giocano inoltre dal 20' in dieci per il doppio giallo in 9 minuti a Barak. A indirizzare la qualificazione è l'interista Calhanoglu, che con un preciso destro all'angolino batte Stanek al 51': inutile il pari al 66' di Soucek, al 94' Tosun regala la vittoria a Montella. La formazione di Hasek invece saluta la competizione.

Il tabellino

REPUBBLICA CECA (3-4-1-2) - Stanek (60' Kovar); Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Provod (75' Lingr), Jurasek D. (81' Jurasek M. ); Barak; Chytil (55' Kuctha), Hlozek (55' Chory ). Ct: Ivan Hasek

TURCHIA (4-2-3-1) - Gunok; Muldur, Akaydin, Demiral, Kadioglu; Yuksek (63' Yokuslu), Ozcan (46' Ayhan); Guler 6 (75' Tosun), Calhanoglu (87' Kokcu), Yildiz (75' Akturkoglu); Yilmaz. Ct: Vincenzo Montella

Marcatori: Calhanoglu (T) 51', Soucek (RC) 66', Tosun (T) 90+4'

Ammoniti: Ozan (T), Yildiz (T), Yuksek (T), Gunok (T), Calhanoglu (T), Muldur (T), Akaydin (T), Krejci (RC), Kokcu (T), Ayhan (T), Soucek (RC)

Espulsi: Barak (RC) 20', Chory (RC)

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)

Stadio: Voksparkstadion (Amburgo)