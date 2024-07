Olanda-Turchia 0-1, il vantaggio è firmato Akaydin | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

La cronaca in diretta

FINE PRIMO TEMPO

45'+1' - Nei due di recupero concessi da Turpin, è l'Olanda a tenere comprensibilmente il pallino del gioco; gli Oranje, però, non riesco a trovare spazi nel muro turco

35’ - GOL! – Da corner di Çalhanoğlu ribattuto dalle retrovie in arancione, Güler crossa col destro per Akaydin, che sfonda di testa e supera Verbruggen. È ancora una volta un difensore a guidare la Turchia: 0-1

30’ – Xavi Simons è il primo ammonito della partita

29’ – L’Olanda è scoperta e la Turchia ne approfitta: ripartenza fulminea con Yılmaz in uno contro uno col colosso van Dijk, che però si spegne sulla copertura del capitano dei Reds

28’ – Çalhanoğlu, su punizione conquistata, cerca con tocco delizioso Bardakcı che tenta l’inserimento, rubando il tempo a de Vrij e Schouten, ma non riesce ad aver precisione

25’ – Ancora corner per la Turchia, dopo un tentativo pregevole di Yılmaz di passare in area su van Dijk: nulla di fatto, ma la squadra di Montella crea buoni varchi dalla corsi di destra

24’ – Bergwijn tenta lo sfondamento da destra in accelerazione ma è fermato da Kadioglu

19’ – Il moto dell’Olanda è propositivo e corale, ma la Turchia sa temporeggiare e resistere per poi cercare le ripartenze in velocità

11’ – Risponde col destro anche Simons ma il pallone è ampiamente fuori dallo specchio

10’ – Si fa avanti la Turchia: destro forte ma non troppo preciso di Özcan

9’ – Intervento al limite di de Vrij su Yılmaz, uno contro uno con reciproco strattonamento al limite dell’area degli olandesi, ma Turpin lascia correre

6’ – Depay ci riprova, servito sugli undici metri, ma è ribattuto; poco dopo, è Gakpo ad avere un pallone insidioso sul mancino: troppo schiacciato il tiro, che finisce a lato, ma s’alza contestualmente la bandierina del guardalinee a segnalare il fuorigioco del venticinquenne del Liverpool

2’ – Ci prova subito Depay, con un’incursione favorita da Gakpo: destro alto, ma gli Oranje approcciano al match in gran accelerazione

1’ – Fischio d’inizio!

Le scelte titolari

Ronald Koeman conferma, davanti a Verbruggen fra i pali, de Vrij e van Dijk come centrali, con Aké a sinistra e Dumfries a destra. Reijnders e Schouten in mediana, con Bergwjin e Simons, che vincono la titolarità su Veerman e Malen, e Gakpo come terzetto offensivo a sorreggere Depay.

Vincenzo Montella perde Demiral ma ritrova Çalhanoğlu, che rientra alle spalle di Yılmaz, al fianco di Yıldız e Güler. Di fronte a Mert Günok, Kadioglu, Abdülkerim Bardakcı, Akaydin e Müldür, con la mediana affidata a Özcan e Ayhan.

Il tabellino del match

OLANDA (4-2-3-1) – Verbruggen; Aké, van Dijk, de Vrij, Dumfries; Reijnders, Schouten; Bergwijn, Simons, Gakpo; Depay. Allenatore: Ronald Koeman

TURCHIA (4-2-3-1) – Mert Günok; Kadioglu, Abdülkerim Bardakcı, Akaydin, Müldür; Özcan, Ayhan; Yıldız, Çalhanoğlu, Güler; Yılmaz. Allenatore: Vincenzo Montella

Marcatori: 35' Akaydin (T)

Ammoniti: 30' Simons (O)

Espulsi: n/a

Arbitro: Clément Turpin (Francia)