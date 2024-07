Spagna-Francia 0-1, Mbappé assist, Kolo Muani porta avanti i Bleus | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

La prima semifinale di Euro 2024 vede scendere in campo la favorita Spagna che ha avuto la meglio dei padroni di casa della Germania ed espresso il gioco più spettacolare ed efficace contro la Francia che, nonostante una rosa stellare, non ha ancora segnato un solo gol su azione. All’Allianz Arena altissime aspettative in quanto ad agonismo e spettacolo per quella che molti considerano la finale anticipata di questo europeo.

Le scelte dei tecnici

Come previsto alla vigilia, De la Fuente si affida all’esperto Navas per sostituire lo squalificato Carvajal. Modifica alla difesa per trovare un sostituto allo squalificato Le Normand: partono dal primo minuto Nacho e Laporte come centrali. A rimpiazzare l’infortunato Pedri ci sarà Dani Olmo mentre in avanti confermato il tridente Morata, Yamal e Williams.

Didier Deschamps conferma il tridente d’attacco con l’inserimento di Kolo Muani dal primo minuto per fare reparto con Mbappé e Dembelé. Confermata in blocco la difesa mentre c’è una modifica sulla mediana: accanto agli intoccabili Kanté e Rabiot, parte titolare Tchouameni.

La diretta del primo tempo

13' - Primo giallo della partita: Jesus Navas è costretto ad usare le maniere forti per impedire a Rabiot di imbeccare la corsa di Mbappé. La partita, però, continua a farla la Spagna.

8’ – GOL FRANCIA!!! Finalmente la Francia segna su azione grazie ad un bell’assist di Mbappé per Kolo Muani, che Laporte si perde quanto basta per farlo segnare.

6’ – Prima ripartenza pericolosa della Francia, con Tchouameni che imbecca per vie centrali Mbappé: in extremis arriva il tackle di Navas a sbrogliare la matassa.

5’ – FABIAN!! Errore clamoroso dell’ex Napoli che si trova al posto giusto al momento giusto per schiacciare di testa l’ottimo passaggio di Yamal. Purtroppo il centrocampista del Psg non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

3' - La Spagna inizia a presentarsi dalle parti di Maignan: non male il cross di Fabian Ruiz, ma Yamal scivola prima di poter cercare la deviazione di testa.

1’ – SI PARTE!! Massima attenzione agli scontri chiave sulle fasce: da una parte la sfida tra Mbappé e Jesus Navas, il giocatore più avanti con l’età a giocare una semifinale, dall’altra l’incrocio tra il nemmeno diciassettenne Lamine Yamal e il milanista Theo Hernandez.

-15 – Tutto pronto all’Allianz Arena di Monaco per la prima semifinale di Euro 2024 tra la favorita Spagna e la Francia vicecampione del mondo. Grande atmosfera ed aspettative per quella che sembra davvero una finale anticipata.

Il tabellino

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Allenatore: Luis De la Fuente

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé. Allenatore: Didier Deschamps

Marcatori: 8' Kolo Muani (F)

Ammoniti: 13' Navas (S)

Espulsi: -

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)