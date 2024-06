Euro 2024, finisce senza reti tra Belgio e Ucraina (eliminata). Diavoli Rossi secondi nel Gruppo E

Ascolta ora 00:00 00:00

Finisce 0-0 tra Belgio e Ucraina, alla MHPArena di Stoccarda, nella terza giornata del Gruppo E di Euro 2024. Nel primo tempo la migliore occasione capita sui piedi di Lukaku, che davanti a Trubin cicca la conclusione. L'Ucraina crea qualche occasione con Yaremchuk, senza però tirare in porta. Anche nella ripresa prevale l'equilibrio. Va al tiro Carrasco, ma trova i pugni di Trubin. Gli ucraini provano il tutto per tutto senza trovare l'impresa.

Il pareggio vuol dire secondo posto per i Diavoli Rossi, che affronteranno la Francia agli ottavi. A Francoforte finisce 1-1 tra Slovacchia e Romania. Con tutte le squadre appaiate a quattro punti, i rumeni conquistano il primato nel girone e affronteranno una terza classificata. Terzo posto per la Slovacchia, ripescata come terza. Ultima con grande rammarico l'Ucraina.

Primo tempo

La prima occasione è per il Belgio. De Bruyne vede il taglio di Lukaku, che da ottima posizione strozza troppo il tiro, facile preda di Trubin. Sono i Diavoli Rossi a fare la partita, mentre l'Ucraina prova a chiudere tutte le linee di passaggio con un accorto 5-3-2. Al 20' arriva il primo squillo dell'Ucraina. Ci prova da fuori Yaremchuk, para in due tempi Casteels. Gli ucraini pungono in contropiede. Fa tutto Dovbyk, che porta a spasso Faes e invita al tiro Sudakov. La conclusione è altissima. Al 33' Belgio pericoloso, capitan De Bruyne prova a sorprendere Trubin sul primo palo. Palla fuori di poco. Grande occasione per l'Ucraina al 42'. Yaremchuk invece di concludere prova a servire Dovbyk, che non riesce ad arrivare sul pallone. È del Belgio l'ultima azione del primo tempo. Sul tiro da fuori di De Bruyne, è attento Trubin.

Secondo tempo

Si riparte sulla falsariga del primo tempo. Ritmi poco elevati ed entrambe le formazioni che si perdono al momento dell'ultimo passaggio. Al 58' si vede il Belgio. Doku scappa via sulla sinistra e mette al centro per Lukaku, che arriva in colpevole ritardo sul cross. I Diavoli Rossi di nuovo in avanti. Al 64' De Bruyne serve un filtrante ancora per Lukaku che calcia debolmente col destro. Blocca la sfera Trubin. Nell'ultimo quarto d'ora le squadre si allungano. Dai e vai di Lukaku con Carrasco, il tiro scalda i pugni di Trubin. Sul capovolgimento di fronte, Dovbyk si trova uno contro uno con Faes, che lo chiude prontamente. L'Ucraina si gioca il tutto per tutto per evitare l'eliminazione. All'83' ci prova direttamente dal calcio d'angolo Malinovskyi, Castels non si fa beffare e salva sulla linea. Ora il Belgio ha tanti spazi in contropiede ma gestisce male un'ottima occasione con Bakayoko. L'ultima chance per l'Ucraina capita nel recupero sui piedi di Sudakov, ma calcia debolmente tra le braccia di Casteels.

Il tabellino

UCRAINA (5-3-2) - Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Svatok (81' Yarmolenko), Matviyenko, Mykolenko (59' Zinchenko); Shaparenko (70' Vanat), Brazhko (70' Stepanenko), Sudakov; Dovbyk, Yaremchuk (70' Malinoskyi). Ct: Serhy Rebrov

BELGIO (4-3-3) - Casteels; Castagne, Theate, Faes, Vertonghen; Tielemans (61' Mangala), Onana, De Bruyne; Doku (77' Bakayoko), Lukaku, Trossard (62' Carrasco). Ct: Domenico Tedesco

Marcatori: -

Ammoniti: Faes (B), Dovbyk (U)

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

Stadio: MHPArena (Stoccarda)