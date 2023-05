Euroderby di Champions, il Milan perde altri pezzi: come sta Leao

Il Milan che si prepara ad affrontare la partita di ritorno dell'Euroderby, con una qualificazione in salita visto il risultato maturato all'andata, dovrà fare i conti con ulteriori assenze.

Doppia tegola

Oltre a Ismael Bennacer, fuori fino a fine stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro (lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale) occorso durante il match di andata contro l'Inter dello scorso mercoledì 10 maggio, la squadra rossonera potrebbe dover fare a meno anche di Rade Krunic e di Junior Messias.

Per il centrocampista bosniaco si parla di una borsite al ginocchio destro, per l'esterno destro brasiliano, invece, di un risentimento agli adduttori. Entrambi non saranno a disposizione di Stefano Pioli nella delicatissima trasferta in programma alle ore 18:00 di domani, sabato 13 maggio, a La Spezia. Una partita di grande importanza per il Milan, che lotta per raggiungere un posto in grado di garantire la partecipazione alla prossima edizione della Champions League, fondamentale anche per pianificare la campagna acquisti estiva.

Entrambi i calciatori tenteranno di recuperare per l'Euroderby di ritorno, in programma martedì sera a San Siro, ma al momento non c'è alcuna certezza a riguardo. L'assenza di entrambi sarebbe un ulteriore duro colpo per i rossoneri, che peraltro devono rimontare lo 0-2 subito all'andata. Senza Messias non ci sarebbe alcun ricambio a disposizione a destra per Saelemaekers, mentre l'assenza in contemporanea di Krunic e Bennacer costringerebbe Stefano Pioli a giocare presumibilmente la carta Pobega al fianco di Tonali a centrocampo, potendo contare su Vranckx in caso di necessità.

Come sta Leao

Il grande assente della semifinale con l'Inter è stato, senza ombra di dubbio, Rafael Leao. L'attaccante esterno portoghese ha subito un'elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra a seguito di uno scatto effettuato nel primo quarto d'ora della partita contro la Lazio, vinta poi dalla squadra rossonera col risultato di 2-0. L'infortunio ha costretto il numero 17 del Milan a saltare il match di andata contro i nerazzurri, ma la speranza è quella di averlo a disposizione martedì sera per tentare l'impresa della rimonta.

Rafa ha svolto un allenamento personalizzato nella mattinata di oggi, seguendo un programma specifico realizzato dallo staff medico rossonero. Non sarà di certo a disposizione di Pioli per la trasferta di La Spezia, ma filtra un cauto ottimismo per quanto concerne il match di ritorno di Champions. Tra domenica e lunedì, il calciatore continuerà ad aumentare i carichi di lavoro, con l'obiettivo di farsi trovare pronto in caso di recupero.