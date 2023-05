Tegola Milan, Bennacer deve operarsi: ecco quanto starà fuori

Brutta notizia per il Milan che perde anche Ismael Bennacer. Gli esami a cui è stato sottoposto il centrocampista rossonero dopo l'infortunio rimediato ieri, "hanno evidenziato infatti un una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro" come rende noto il club di Via Aldo Rossi.

Il calciatore algerino verrà sottoposto ad un intervento in artroscopia che rende di fatto l'algerino fuori dai giochi per la gara di ritorno contro l'Inter in programma per martedì prossimo e nemmeno nei prossimi impegni stagionali. "L'operazione di Bennacer avverrà domani o al massimo sabato. Per quanto riguarda i tempi di recupero, si saprà qualcosa in più solo dopo l'intervento in quanto dipenderanno dell'entità del danno".

Secondo quanto si apprende, l'intervento dovrebbe essere effettuato venerdì o sabato. I tempi di recupero non sono stati ufficialmente comunicati dal Milan, ma la stagione per Bennacer si è conclusa ieri dopo 18 minuti del derby contro l'Inter, visto che i tempi di recupero sono di 3-4 mesi. Piove sul bagnato per Stefano Pioli che con il suo spostamento sulla trequarti aveva trovato un certo equilibrio e grande imprevedibilità per il suo Milan. Almeno fino alla pesanta sconfitta di ieri sera.

Il Milan senza Bennacer

Dopo la gara di ieri, il centrocampista algerino era uscito da San Siro in stampelle, dopo il colpo ricevuto sul ginocchio destro. Al suo posto è entrato Junior Messias, con Brahim Diaz che ha traslocato al centro. Contro i nerazzurri, entrambi hanno convinto poco e servirà studiare qualche alternativa per tentare l'impresa martedì prossimo.

A Pioli le opzioni in quella posizione, in realtà, non mancano, anche se nessuna ha convinto in pieno. Di fatto rinunciare ai tre centrocampisti potrebbe risultare una mossa troppo rischiosa. Ieri a dieci minuti dal termine è entrato in campo Tommaso Pobega dopo il problema ad una costola, che non gli aveva permesso di essere disponibile nelle ultime partite, ha preso il posto di Brahim Diaz, giocando così insieme a Krunic e Tonali.

Un'idea percorribile anche per il derby di ritorno, che permetterebbe al folletto spagnolo di giocare sulla destra, con Rafael Leao sulla sinistra. In campionato invece occorrerà mischiare le carte e già dalla trasferta di Spezia si potrebbe vedere qualcosa di diverso. Dopo la partita di ieri sera Krunic dovrebbe rifiatare con Pobega che prenderebbe il ruolo di mediano davanti la difesa. Per l'altro posto a centrocampo è pronto il belga Aster Vranckx.

Anche Brahim Diaz potrebbe essere risparmiato contro i liguri e per il ruolo di sotto punta, spazio dunque a Charles De Ketelaere, rimasto anche ieri sera, senza alcun minuto nelle gambe. In ogni modo già da oggi si pensa al campionato, una vigilia tutt'altro che tranquilla, non certo quello che si immaginava a Milanello.