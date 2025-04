Europa, ecco come potrebbe andare la lotta tra le grandi giornata dopo giornata

Con l’attenzione di tutti concentrata sul duello a distanza tra Inter e Napoli per lo scudetto, si rischia di sottovalutare la straordinarietà di quel che sta succedendo alle loro spalle. A contendersi i rimanenti tre posti per le competizioni europee dell’anno prossimo saranno infatti ben sette squadre, separate da un numero di punti minimo. Con 24 punti ancora in palio nelle ultime otto giornate di campionato, tutto è possibile, considerato che diverse di queste squadre sono ancora impegnate in Europa e nella Coppa Italia. Vediamo quindi come potrebbe andare questa emozionante battaglia e quali sono le partite chiave da segnarsi sul calendario.

Sette squadre in 11 punti

Dopo l’ennesimo, dolorosissimo tonfo nella sfida contro la Fiorentina, l’Atalanta ha probabilmente detto addio al sogno scudetto ma è sicuramente la favorita per staccare il biglietto per la prossima Champions. Alle spalle della Dea, invece, regna la massima incertezza, con ben sette squadre pronte a lottare punto a punto per cogliere il fondamentale quarto posto. Dietro ai bergamaschi, infatti, tre squadre sono tornate a correre, dal Bologna di Italiano che ha ritrovato un Orsolini decisivo alla nuova Juve di Tudor fino alla Roma di Ranieri, che ha completato un’incredibile rimonta, riacciuffando la Lazio bloccata in casa dal Torino.

Il proverbiale vaso di coccio è invece il Milan di Conceiçao, uscito sconfitto dalla trasferta al Maradona. Se il quinto posto Champions è ormai un miraggio, i sette posti buoni per l’Europa si decideranno quindi in una lotta all’arma bianca tra squadre che vivono momenti molto diversi tra di loro. I rossoneri hanno ben nove punti da recuperare per strappare il quarto posto al Bologna, mentre il resto della compagnia ha ancora speranze concrete di rivoluzionare la classifica con un finale di stagione maiuscolo. Il cammino delle varie compagini non sarà né semplice né lineare: vediamo quindi come potrebbero andare le cose.

31a _ Ultima spiaggia Milan

Il mese di aprile si apre con le semifinali d’andata di Coppa Italia che, tra oggi e domani, vedranno impegnate tre delle protagoniste per la lotta all’Europa. Il derby della Madonnina di mercoledì 2 aprile potrebbe essere l’ultima spiaggia per il Milan di salvare in extremis una stagione ormai del tutto fallimentare ma, considerato lo stato di forma dell’Inter, non sarà affatto semplice. A complicare ulteriormente le cose, il fatto che sabato alle 20.45, il Diavolo ospiterà al Meazza la lanciatissima Fiorentina con l’obbligo di portare a casa i tre punti.

L’ennesimo passo falso vorrebbe dire un addio definitivo al sogno Champions. Il calendario, però, offrirà una serie di altre sfide cruciali che potrebbero rimescolare parecchio le carte, a partire da Atalanta-Lazio e Roma-Juventus di domenica. Occhio, poi, al posticipo di lunedì, con il Bologna che ospiterà al Dall’Ara il Napoli di Conte: questa giornata potrebbe quindi essere già determinante per il finale di stagione.

32a _ Derby romano da brividi

Se l’attenzione di molti sarà concentrata sulla sfida tra Inter e Bayern Monaco, l’andata dei quarti di finale di Europa e Conference League potrebbe togliere energie a Lazio e Fiorentina, impegnate rispettivamente contro Bodo/Glimt e Celje. Le Aquile avranno quindi pochissimo tempo per prepararsi al cruciale derby della Capitale di domenica sera, che potrebbe avere conseguenze pesanti sulla classifica delle romane.

Tra le altre contendenti all’Europa, occhio al lunch match di domenica, con il Bologna che si presenta a Bergamo in uno scontro diretto per la Champions. Il Milan, invece, dovrà affrontare una pugnace Udinese mentre Juventus e Fiorentina, tra sabato e domenica, avranno di fronte Lecce e Parma, squadre mai semplici che lottano per la salvezza.

33a _ una Pasqua milanese?

Il ritorno dei quarti di finale europei non farà che togliere energie importanti alle squadre impegnate, specialmente le squadre di Palladino e Baroni, che potranno però godere di un giorno di riposo in più prima di vedersela rispettivamente con Genoa e Cagliari in trasferta. Lo strano weekend pasquale vivrà però dei big match della domenica di Pasqua, con le milanesi che se la vedranno con Bologna ed Atalanta. Ad approfittarne potrebbero quindi essere Roma e Juventus, che dovranno affrontare l’Hellas Verona ed il Parma.

34a _ Spazio a Inter-Roma

Il ritorno del derby di Coppa Italia sarà un viatico importante per il finale di stagione, non solo per il biglietto per la finale del 14 maggio ma anche per quanto potrà influire sulla forma delle milanesi in campionato. L’incrocio più complicato sarà quello dell’Inter di Inzaghi, che nel weekend dovrà affrontare in casa la Roma mentre l’undici di Conceiçao viaggerà a Venezia.

Il resto delle contendenti avrà invece impegni sulla carta più abbordabili, specialmente la Juventus che avrà di fronte un Monza forse già retrocesso. La Fiorentina ospiterà i rivali dell’Empoli mentre occhio alla trasferta del Bologna in Friuli: più semplice il compito di Atalanta e Lazio, che ospiteranno rispettivamente Lecce e Parma.

35a _ Bologna e Viola sugli scudi

Il mese di maggio potrebbe iniziare con le semifinali di Champions, Europa e Conference League, con Lazio e Fiorentina che potrebbero trovarsi di fronte squadre del calibro di Tottenham e Betis Siviglia. Sicuramente non il viatico migliore per i viola, che avranno ancora uno scontro diretto contro la Roma di Ranieri: la Lazio di Baroni, invece, viaggerà al Castellani. Il big match sarà sicuramente la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Juventus mentre più agevoli sulla carta gli impegni di Atalanta e Milan, in trasferta rispettivamente a Monza e Genova.

36a _ Tanti scontri diretti

La volata verso il finale di campionato inizierà con l’eventuale ritorno delle semifinali europee, con il fine settimana che invece vivrà di una serie di scontri diretti che potrebbero fare tutta la differenza del mondo. L’impegno più agevole sulla carta è quello della Fiorentina, impegnata in trasferta contro un Venezia a caccia di punti salvezza mentre la Lazio ospiterà all’Olimpico la Juventus. Altrettanto cruciali Atalanta-Roma e Milan-Bologna, che però potrebbero dover conservare energie in vista dell’eventuale finalissima di Coppa Italia di mercoledì 14 maggio. A questo punto della stagione, ogni passo falso potrebbe avere conseguenze devastanti.

37a _ Prova del nove per le romane

Messa alle spalle l’eventuale finale di Coppa Italia, la penultima giornata della Serie A sarà cruciale particolarmente per Roma e Lazio, che nello scontro a distanza con le milanesi potrebbero cogliere due vittorie fondamentali. La sfida del Meazza tra Inter e Lazio e quella dell’Olimpico tra Roma e Milan saranno sicuramente i big match della 37a giornata ma occhio anche alla gara del Franchi, il derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna.

Atalanta e Juventus, invece, potranno giocarsi le residue carte affrontando rispettivamente Genoa ed Udinese. Una penultima giornata, quindi, che riserverà incroci complicati a tutte le contendenti, senza considerare il fatto che la Lazio potrebbe dover conservare le energie in vista della finalissima di Europa League del 21 maggio.

38a _ Rien ne va plus

Dopo la scorpacciata di scontri diretti, l’ultima giornata della Serie A 2024-25 vivrà di una serie di partite che, almeno sulla carta, sembrano alla portata delle varie contendenti per l’Europa ma che potrebbero riservare più insidie del previsto. Anche se, a questo punto della stagione, i giochi dovrebbero essere fatti, doversela vedere con squadre impegnate nella lotta salvezza potrebbe essere molto complicato. Più facile che ad approfittarne siano, ad esempio, Bologna e Roma, impegnate contro Genoa e Torino, squadre che dovrebbero essere già salve da un pezzo.

Il Milan si giocherà le ultime carte nel derby con il Monza ma è davvero difficile capire come potrebbero andare le cose. Sulla carta l’impegno più complicato è la trasferta della Fiorentina ad Udine ma anche quella della Juventus a Venezia potrebbe essere non semplice.

La speranza di tutti è che Inter e Fiorentina sianoper le finali di Conference e Champions League che si giocheranno a campionato finito ma qui siamo davvero a livelli di. Una cosa è certa: questi due mesi di calcio saranno emozionanti come pochi altri.