Europa League, finisce 1-1 tra Atalanta e Sporting: la Dea conquista il primo posto

L'Atalanta pareggia 1-1 al Gewiss Stadium contro lo Sporting Lisbona nella sfida del Gruppo D, valida per il penultimo turno della fase ai gironi della Europa League. Alla squadra di Gasperini basta il pareggio, arrivato non senza qualche difficoltà, per tenere a distanza i portoghesi e mettere al sicuro il primato.

Primo tempo equilibrato, lo Sporting fanno più la partita ma è la Dea a passare in vantaggio al 23' grazie ad una splendida conclusione da fuori di Gianluca Scamacca. Nella ripresa con gli ingressi di Edwards e Catamo, arriva la reazione furioso dello Sporting che trova il pareggio con l'inglese Marcus Edwards. La difesa nerazzurra sbanda in varie occasioni. Al 66' i portoghesi sono sfortunatissimi con il doppio palo colpito da Gonçalves. Ma tanto basta per conquistare l'obbiettivo primo posto.

Nell'altra partita del girone i polacchi del Rakow passano 1-0 sul campo dello Sturm Graz. Prossimo turno il 14 dicembre con Rakow-Atalanta e Sporting Lisbona-Sturm Graz.

La partita

Gasperini non riserva sorprese. In attacco la coppia Scamacca e Lookman, alle loro spalle Koopmeiners. In mediana De Roon ed Ederson, gli esterni sono Hateboer e Ruggeri. Difesa a tre Scalvini, Djimisti e Kolasinac. In porta Musso.

Amorim risponde con il solito 3-4-3. Tridente d'attacco Goncalves, Gyokeres e Trinca. Sulle fasce Esgaio e Matheus Reis, a centrocampo Hjulmand e Morito. In difesa pronto il terzetto St.Juste, Diomandé e Inacio. Tra i pali Adan.

Primo tempo

La prima occasione è atalantina. Lookman vede il movimento di Scamacca e lo manda in porta: a tu per tu con Adan l'ex Sassuolo non fallisce, ma si alza la bandierina per l'offside. Pian piano i portoghesi prendono campo. Al 20' Gyokeres converge al centro e calcia a giro dal limite dell'area: la palla termina a un soffio dal palo. Passa poco e i bergamaschi trovano il vantaggio. Servito da Ederson, ci pensa Scamacca a sbloccare la gara con una conclusione fortissima da lontano sul primo palo. I portoghesi reagiscono subito. Gyokeres manda in porta Gonçalves con una bella giocata. Davanti a Musso però il numero 8 sbaglia tutto con uno scavetto.

Secondo tempo

Amorim mette subito dentro Catamo ed Edwards al posto di Esgaio e Trincao. Proprio i due subentrati confezionano una bella azione sulla destra: Catamo serve Edwards in area, il suo tiro viene intercettato a due passi dalla linea da Djimsiti, a Musso battuto. Al 49' la Dea spreca una grande occasione. Scamacca, servito da Ederson, davanti ad Adan, da due passi spara incredibilmente a lato. Al 56' arriva il pareggio dei portoghesi. Edwards duetta con Gyokeres sulla trequarti, la difesa nerazzurra si muove male e l'inglese ha lo spazio per il tiro e battere Musso. Passano dieci minuti e lo Sporting sfiora il vantaggio. Ancora Catamo ed Edwards duettano bene, stavolta per l'inserimento di Golçalves: la cui conclusione prende prima il palo di destra e poi quello di sinistra della porta di Musso. La squadra di Amorim continua a spingere. Ancora Gonçalves scappa in campo aperto, ma davanti a Musso spedisce clamorosamente largo. I portoghesi provano qualche altro assalto ma Musso fa guardia sicuro. Finisce 1-1.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-1-2) - Musso; Scalvini (87' Bakker), Djimsiti, Kolasinac (86' Holm); Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners (70' Miranchuk), Lookman (64' Pasalic), Scamacca (64' Muriel). Allenatore: Gian Piero Gasperini

SPORTING LISBONA (3-4-3) - Adan; St. Juste (81' Coates), Diomandé, Inacio; Esgaio (46' Catamo), Hjulmand (78' Nuno Santos), Morita, Matheus Reis; Gonçalves, Gyokeres, Trincao (46' Edwards). Allenatore: Ruben Amorim

Marcatori: Scamacca (A) 23', Edward (SL)

Ammoniti: Inacio (SL), Lookman (A), Scalvini (A), Kolasinac (A), De Roon (A), Morita (SL), Matheus Reis (SL)

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)