Europa League, l'Atalanta bloccata sul pari dallo Sturm Graz: non basta la doppietta di Muriel

L'Atalanta pareggia 2-2 alla Merkur Arena contro lo Sturm Graz, nella sfida del Gruppo D valida per la terza giornata di Europa League. Punto amaro e tanti rimpianti per la squadra di Gasperini, che non sfrutta il vantaggio numerico da inizio secondo tempo e si fa raggiungere nel finale.

Nel primo tempo i nerazzurri si trovano sotto al 13', la deviazione di Toloi sul tiro di Prass beffa Musso. La reazione arriva grazie a Luis Muriel, che prima firma il gol del pareggio con una conclusione chirurgica poi allo scadere trasforma il rigore del vantaggio. Nella ripresa l'espulsione (per doppia ammonizione) del capitano Hierlander metta la gara in discesa per i bergamaschi. La Dea però si illude di aver chiuso la partita e viene beffata. Gli austriaci mai domi conquistano un rigore (fallo di mano di Kolasinac) e trovano il meritato pareggio con il neo entrato Szymon Wlodarczyc.

Con questo pareggio i nerazzurri si portano a 7 punti. Nell'altra partita del giorne lo Sporting Lisbona, in dieci dal primo tempo, strappa un punto (1-1) sul campo del Rakow e sale a quota 4. Prossimo turno il 9 novembre Atalanta-Sturm Graz e Sporting Lisbona-Rakow.

La partita

Ilzer sceglie il 4-3-1-2, con Scherpen tra i pali e protetto da una difesa con Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich e Dante. Stankovic in mezzo al campo, ai lati Hierlander e Prass. Tra le linee Kiteishvili, alle spalle di Sarkaria e Jatta.

Gasperini risponde con il 3-4-1-2, ritrovando Koopmeiners come trequartista a supporto di Lookman e Muriel. In mediana De Roon e Ederson, sugli esterni Zappacosta e Ruggeri. In porta Musso, con davanti Toloi, Djimsiti e Kolanisac.

Primo tempo

Partono meglio i padroni di casa, che trovano per primi il vantaggio. Al 13' palla in area sulla sinistra a Prass, che va sul destro e prova una conclusione senza grosse pretese. Una deviazione di Toloi spiazza totalmente Musso e vale l'1-0. I nerazzurri tardono a carburare mentre gli austriaci prendono fiducia e si rendono ancora pericolosi. Al 24' Stankovic impegna di testa Musso. La squadra di Gasperini si sveglia dal torpore e trova il pareggio. Al 34' Muriel riceve palla sulla trequarti, si libera di un avversario, entra in area e con una conclusione chirurgica trafigge Scherpen. In pieno recupero Zappacosta va al tiro colpendo il braccio largo di Stankovic. Dopo l'on field review l'arbitro concede il rigore. Sul dischetto va Muriel che spiazza Scherpen e porta in vantaggio la Dea.

Secondo tempo

I nerazzurri partono in avanti e si rendono pericolosi. Lookman serve in area sulla sinistra Muriel, che calcia trovando la deviazione in angolo di Scherpen. Al 52' cambia la partita. Il capitano austriaco Hierlander trattiene Ruggeri e riceve la doppia ammonizione, lasciando lo Sturm in dieci uomini. Comincia la girandola dei cambi. Gasperini inserisce Scamacca, De Ketelaere e Hateboer al posto di Ruggeri, Muriel e Lookman. Al 72' Dea vicina al tris. De Ketelaere serve sulla destra Hateboer, che calcia da buona posizione ma non trova la porta. Nonostante l'inferiorità numerica gli austriaci ci credono. Il nuovo entrato Boving si incunea in area e calcia venendo chiuso alla grande da Hateboer. I nerazzurri staccano la spina. Al 79' Kolasinac colpisce con la mano e l'arbitro Strukan assegna il rigore. Si incarica della battuta Wlodarcyk che non sbaglia e fa 2-2. La squadra di Gasperini prova l'assalto finale ma Scherpen fa buona guardia.

Il tabellino

STURM GRAZ (4-3-1-2) - Scherpen 6.5; Gazibegovic 6, Affengruber 6.5, Wüthrich 5.5 (62' Lavalée 6.5), Dante 5.5; Hierlander 4.5, Stankovic 6.5, Prass 6.5 (70' Boving 7) 7; Kiteishvili 5.5 (62' Serrano 6.5); Sarkaria 6.5 (77' Horvat 6.5), Jatta 5 (62' Wlodarczyk 7). Allenatore: Christian Ilzer 7

ATALANTA (3-4-1-2) - Musso 5.5; Toloi 5.5 (82' Scalvini SV), Djimsiti 6, Kolasinac 5; Zappacosta 6 (77' Bakker), De Roon 6.5, Ederson 6.5, Ruggeri (63' Hateboer 6); Koopmeiners 5.5; Lookman 5.5 (64' De Ketelaere 6), Muriel 7 (63' Scamacca 5.5). Allenatore: Gian Piero Gasperini 6

Marcatori: Prass (SG) 13', Muriel (A) 34' e 45'+7 rigore, 80' Wlodarczyk (SG) rigore

Ammoniti: Kiteishvili (SG), Lookman (A), Bakker (A)

Espulsi: Hierlander (SG)

Arbitro: Duje Strukan (Croazia) 6.5