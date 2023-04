La Roma vola in semifinale di Europa League: poker al Feyenoord dopo i supplementari

Notte magica per la Roma all'Olimpico. La squadra di Mourinho si qualifica alle semifinali di Europa League, battendo il Feyenoord 4-1 dopo i tempi supplementari. Succede di tutto in una sfida carica di tensione e ricca di emozione, che vede i giallorossi spuntarla meritatamente, dopo aver rischiato un'eliminazione beffa.

L'uomo della Provvidenza è Paulo Dybala, che firma il gol del 2-1 che tiene in vita la sua squadra che poi dilaga nei supplementari. La Roma parte forte nel primo quarto d'ora pressando nella propria area gli olandesi. Cresce il nervosismo e gli scontri di gioco. Fioccano le ammonizioni e viene espulso il vice di Mourinho Foti, per una lite col messicano Gimenez. Nella ripresa giallorossi vicinissimi al vantaggio, Pellegrini centra il palo da due passi. Al 60' arriva il gol di Leonardo Spinazzola, dopo un'azione confusa in area. Come un fulmine a ciel sereno a dieci minuti dal termine pareggia di testa Paixao lasciato inspiegabilmente solo dalla difesa giallorossa. Quando sembrava finita, arriva la prodezza di Dybala che porta la partita ai supplementari. Ai supplementari i giallorossi chiudono i conti con un tap in di Stephan El Shaarawy, che conclude una splendida azione sull'asse Pellegrini-Abraham. É il capitano giallorosso a firmare il poker finale, raccogliendo una corta respinta di Bijalow.

Poi può partire la festa, i giallorossi trovano in semifinale il Bayer Leverkusen. I tedeschi hanno vinto (4-1) in casa dei belgi dell'Union Saint-Gilloise. Andata l'11 maggio all'Olimpico, ritorno il 18 maggio in Germania. L'altra semifinale sarà Juventus-Siviglia. Prossimo impegno dei giallorossi, la trasferta contro l'Atalanta in programma lunedì 24 aprile alle 20.45. Una sfida chiave in ottica Champions.

La partita

In casa Roma Llorente riconfermato nel terzetto difensivo completato da Smalling e Mancini, in porta Rui Patricio. Sugli esterni agiranno Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo Cristante, Matic; Pellegrini affiancato più avanti da Wijnaldum alle spalle di Belotti che vince il testa a testa con Abraham per una maglia da titolare. Dybala parte dalla panchina. Il Feyenoord scende in campo con Trauner e Hancko a guidare la difesa, con Geertruida e Hartman terzini. A centrocampo capitan Kokcu con Szymanski e Wieffer. Il tridente offensivo è composto da Jahanbakhsh, Gimenez e Idrissi.

Primo tempo

La Roma parte forte. Al 4' azione personale di Belotti che serve Pellegrini, il suo tiro viene deviato in angolo da Bijlow. Al 7' i giallorossi sfiorano il vantaggio. Girata al volo di Cristante in area su cross di Matic e palla ad un soffio dal palo. La reazione degli olandesi arriva immediata. Jahanbakhsh scappa via sulla destra, mette in mezzo per la zampata di Szymanski, mura Rui Patricio. Al 20' problema muscolare per Wijnaldum, al suo posto entra El Shaarawy. Al 32' altra occasione per la Roma, lancio di Pellegrini per il Faraone, che si presenta davanti a Bijlow e calcia sopra la traversa. La partita si accende e scoppia un parapiglia vicino alla panchina romanista. Gimenez cade a terra dopo un contatto con Llorente e anche con il vice di Mourinho Foti, che per questo viene espulso. Allo scadere ci prova ancora il polacco Szymanski, para con i pugni Rui Patricio. Il primo tempo finisce senza reti.

Secondo tempo

Roma subito pericolosa, con un pallone messo in mezzo da Zalewski e calciato Pellegrini che si stampa sul palo. Regna l'equilibrio ed entrambe le squadre concedono poco all'avversaria. Al 60' la Roma passa in vantaggio. Dopo un batti e ribatti in area la palla arriva a Spinazzola, il cui tiro viene deviato da Jahanbakhsh e termina alle spalle di Bijlow. Si accende l'entusiasmo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Mancini manda fuori di poco. Comincia la girandola dei cambi. Mourinho manda in campo Ibanez, Abraham e Dybala. Fuori Zalewski, Llorente e Belotti. Al 77' Cristante firma il 2-0, ma l'arbitro annulla per una spinta di Abraham ai danni di Trauner. Si fa male anche Smalling al suo posto entra Celik. All'80' arriva la doccia fredda per la Roma. Szymanski va sul sinistro e da destra serve a centro area un pallone, buco della difesa e Paixao spedisce di testa alle spalle di Rui Patricio. I giallorossi non mollano e passano di nuovo in vantaggio. All'89' Pellegrini addomestica in area per Dybala che fa perno su Trauner e in caduta di sinistro non lascia scampo a Bijlow. Al 94' ci prova ancora la gioia, stavolta il portiere olandese si fa trovare pronto. Finisce 2-1, si va ai supplementari.

Supplementari

Al 94' brivido per i giallorossi, Gimenez da ottima posizione calcia alto sopra la traversa. Ancora Dybala ci prova dalla distanza, Bijlow è pronto e manda in angolo. Al 98' sugli sviluppi di un calcio d'angolo svetta Ibanez, il suo colpo di testa finisce sul palo. É il preludio al gol. Al 102' Pellegrini trova un corridoio in area sulla destra per Abraham, palla al centro per El Shaarawy che non sbaglia a due passi dalla porta. Al 109' il gol è l'apoteosi. Palla in avanti per Abraham, che sfugge ad Hancko e calcia trovando la respinta di Bijlow. Tapin di Pellegrini e 4-1. Dopo un lungo consulto per un sospetto fuorigioco, l'arbitro convalida il gol. La partita si chiude con l'espulsione di Gimenez, l'arbitro Anthony rivedendo al monitor l'entrataccia su Mancini ed estrae il rosso per l'attaccante. Poi può cominciare la festa giallorossa.

Il tabellino

ROMA (3-4-2-1) - Rui Patricio; Mancini, Llorente (73' Ibanez), Smalling (78' Celik); Zalewski (74' Dybala), Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum (20' El Shaarawy) (106' Kumbulla), Pellegrini; Belotti (72' Abraham). A disposizione: Boer, Bove, Tahirovic, Camara, Volpato. Allenatore: Josè Mourinho

FEYENOORD (4-3-3) - Bijlow; Geertruida, Hancko, Trauner (106' Dilrosun), Hartman (106' Lopez); Szymanski (91' Pedersen), Wieffer (106' Bullaude), Kocku; Jahanbakhsh (75' Danilo), Gimenez, Idrissi (65' Paixao). A disposizione: Wellenreuther, Marciano, Rasmussen, Dilrosun, Walemark, Milambo. Allenatore: Arne Slot

Marcatori: Spinazzola (R) 60', Paixao (F) 80', Dybala (R) 89', El Shaarawy (R) 102', Pellegrini (R) 109'

Ammoniti: Hartman (F), Wieffer (F), Llorente (R), Dybala (R), Abraham (R), Rui Patricio (R)

Espulsi: Gimenez (F)

Arbitro: Anthony Taylor (Gran Bretagna)