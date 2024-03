Europa League, squadre italiane in chiaro sulla Rai dai quarti di finale

Dopo le indiscrezioni filtrate nei giorni scorsi, arriva ora la notizia ufficiale: la Rai riesce infatti ad acquisire i diritti per trasmettere in chiaro per tutti e in diretta televisiva due quarti di finale della Uefa Europa League, la seconda competizione calcistica più importante del Vecchio Continente.

Ciò significa, in sostanza, che Sky e Dazn, che hanno accettato l'offerta messa sul tavolo dalla televisione pubblica italiana, non saranno le uniche a mettere in onda le fasi conclusive a eliminazione diretta del torneo che si concluderà con la finale in programma alla Dublin Arena, in Repubblica d'Irlanda, il prossimo mercoledì 22 maggio.

Se lo scorso anno, la Rai era riuscita a garantirsi la trasmissione in chiaro delle partite solo a partire dalle semifinali, nell'edizione 2023/2024 si è mossa invece con largo anticipo presumibilmente per via della presenza nella competizione di ben 3 squadre italiane, cha giocheranno peraltro degli incontri di cartello. In programma ci sono infatti il derby tra Milan e Roma e l'atteso match tra l'Atalanta e il Liverpool, che al momento per i bookies resta la favorita di diritto alla vittoria finale.

Le due sfide, con andata in programma giovedì 11 aprile e ritorno fissato per giovedì 18 aprile, dovrebbero essere suddivise equamente in chiaro tra due emittenti: una sarà su Tv8, l’altra su Rai 1. Probabilmente lo stesso dovrebbe accadere nel caso in cui l'Atalanta riuscisse a estromettere dal torneo i Reds allenati da Jurgen Klopp, portando così due italiane alle semifinali.

"Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo che garantirà alla più ampia platea possibile di fruire di due grandi momenti di sport, che vedranno protagonisti squadre e atleti italiani" , dichiarano l’Amministratore delegato Rai Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi. "È un ulteriore segnale dell’importanza centrale dello sport, e del racconto sportivo, nella mission del Servizio Pubblico. UEFA Europa League e Internazionali BNL d’Italia vanno infatti ad aggiungersi ad una programmazione sportiva che comprende anche, solo per citare i grandi eventi, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, gli Europei di calcio e di atletica, il Giro d’Italia e il Tour de France" , concludono.