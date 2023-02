"Il fallo su Tonali era da espulsione": l'errore che ha penalizzato il Milan

Il Milan di Stefano Pioli ha vinto per 1-0 contro il Tottenham di Antonio Conte, grazie alla rete siglata al 7' da Brahim Diaz, ma il punteggio sarebbe potuto essere più rotondo se Charles De Ketelaere non avesse sprecato una grandissima occasione a dieci minuti dalla fine. Il direttore di gara della sfida di San Siro, lo svizzero Sandro Schärer e con lui tutta la terna arbitrale con tanto di Var, però non ha convinto per via di un episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita, molto probabilmente, in favore dei rossoneri.

Al 48' della ripresa, infatti, l'ex Atalanta Cristian Romero si è reso protagonista di un bruttissimo intervento in tackle scivolato su Sandro Tonali. Il direttore di gara elvetico ha solo ammonito l'argentino con il Var che non l'ha richiamato, sbagliando, per rivedere all'on field review il brutto fallo del difensore del Tottenham che era meritevole di ben altro colore del cartellino.

Così si condizionano partite e qualificazioni. Vergognoso non dare il rosso a Romero per un intervento che poteva spezzare la tibia a Tonali. Clamoroso il silenzio del Var. #MilanTottenham #UCL pic.twitter.com/OsZ0QerbY7 — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) February 14, 2023

In molti sui social si sono lamentati dell'intervento di Cristian Romero, a gamba tesa sul centrocampista del Milan che, fortunatamente, dopo le cure mediche è riuscito a restare in campo fino al 90'. E c'è una gigantesca aggravante e non c'entra niente il cartellino giallo. Tonali era praticamente lanciato a rete, in contropiede servito da Rafael Leao. Rivedendo le immagini è davvero incomprensibile come l'arbitro non sia stato richiamato al Var da chi di dovere. Nel post partita Tonali, ai microfoni di Sky Sport, ha minimiazzato l'accaduto rassicurando tutti sul suo stato di salute: "Sto bene, la caviglia era già fasciata per precauzione. Una botta come tante in una partita di calcio, un classico".

Anche Stefano Pioli, al termine della gara, è tornato a parlare del duro fallo di Romero su Tonali: "C'è stato su di lui un intervento brutto, più da rosso che da giallo. Gli si è gonfiata la caviglia quando ha ripreso a giocare e l'ho tolto. Sandro è un generoso, un lottatore ed è chiaro che quando fa questo tipo di prestazioni la squadra ci guadagna. Così dobbiamo giocare e competere contro avversari molto forti".

Di certo l'espulsione avrebbe potuto agevolare il Milan che avrebbe giocato per tutto il secondo tempo in superiorità numerica. Il vantaggio, inoltre, ci sarebbe stato anche nella sfida di ritorno visto che Romero non ci sarebbe stato l'8 marzo nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Considerando che non ci sarà nemmeno Eric Dier (ammonito e diffidato), l'assenza dell'ex Atalanta campione del mondo con l'Argentina sarebbe stato un bel dilemma per Antonio Conte che invece potrà contare sul suo difensore.