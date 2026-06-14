La favola del Curaçao dura poco: la Germania vince 7-1 (ma il gol di Comenencia è storico)

Subire sette reti ma essere comunque felici. Può sembrare un controsenso ma quando c’è di mezzo la prima partecipazione ai Mondiali e la prima rete che è valsa, per 15 minuti, il pareggio con la grande Germania, beh allora è giusto essere felici. Stiamo parlando del debutto di Curaçao, la minuscola isola caraibica grande quando Modena e con una popolazione di 156mila abitanti. È la Nazione più piccola mai qualificatasi ai Mondiali e ha segnato una rete ai quattro volte campioni del mondo tedeschi.

La Germania vince 7-1

Sulla partita disputata a Houston c’è poco da dire: la differenza tecnica, ovviamente, si sapeva già in partenza visto che la Germania si trova al nono posto del ranking Fifa mentre Curaçao è 82esima. Come dicevamo, però, per alcuni minuti il risultato è stato pari: dopo la rete dei tedeschi al 6’ con Nmecha, al 22’ l’urlo dei tifosi caraibici si è fatto sentire grazie alla rete di Comenencia. Il sogno di fermare una corazzata del genere dura un quarto d’ora quando Schlotterbeck porta la Germania sul 2-1 prima di dilagare: Havertz fa doppietta, poi arrivano anche le reti di Musiala, Brown e Undav.

Il messaggio social

“Prima partita di Coppa del Mondo Ever (sempre ndr). Primo Ever gol (gol di sempre, ndr) in una Coppa del Mondo. Grazie per tutto il supporto e l'atmosfera fantastica, tifosi!”. È questo il messaggio social della Federazione dopo la sconfitta. Le lacrime le hanno versate in tanti tra cui l’allenatore, l’olandese Dick Advocaat, il più anziano allenatore nella storia della Coppa del Mondo (78 anni). Si era dimesso dopo la qualificazione per prendersi cura della figlia malata per poi ritornare all'ultimo momento.

Debutants Curaçao have scored their first-ever goal in their first-ever game at a @FIFAWorldCup, against four-time winners Germany! pic.twitter.com/ynTp18nci4 — FIFA (@FIFAcom) June 14, 2026

Adesso, sull’isola, c’è sicuramente un calciatore che più di altri avrà le copertine ed è già considerato un eroe: si chiama Livano Comemencia e la sua rete rimarrà storica anche se mancano ancora due gare nel girone eliminatorio e Curaçao, magari, potrà riservarci nuove sorprese.

Chi è Livano Comenencia

Nato in Olanda, il centrocampista 22enne che gioca nello Zurigo ha scelto di rappresentare Curaçao soltanto nel 2024. Molti ricorderanno che il calciatore ormai entrato nel mito del suo Paese ha indossato la maglia bianconera della Juventus Next Gen, in Lega Pro, tra il 2023 e 2025 con 70 presenze complessive, tre reti e 8 assist. Ha avuto la stima di Massimiliano Allegri che, grazie alla sua duttilità in campo, lo ha spesso convocato per allenarsi con la prima squadra.

Dopo due anni a Torino, però, Comenencia riceve la chiamata dello Zurigo e si trasferisce nel campionato svizzero. Come ricorda Sky Sport, la Juventus ha ancora una clausola per riacquistarlo ma anche una percentuale su una futura rivendita. Chi lo sa se, dopo il Mondiale, il suo valore si impennerà e magari tornerà a vestire la maglia bianconera o di un altro club italiano.