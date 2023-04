Napoli, festa scudetto rimandata: un gol di Dia allo scadere "gela" il Maradona

Il Napoli viene beffato sul più bello dalla Salernitana. Gli azzurri devono rinviare la festa scudetto dopo un'attesa spasmodica, iniziata nella città partenopea e in ogni angolo della provincia già da settimane. Striscioni, bandiere, richiami all'idolo Diego Armando Maradona, tutto rigorosamente d'azzurro per celebrare l'incredibile campionato della squadra di Spalletti.

Bisognava attendere prima il risultato di Inter-Lazio e poi battere la Salernitana. Una giornata lunghissima quella dei tifosi napoletani, attaccati agli schermi tv per seguire il risultato di San Siro. La rimonta nel quarto d'ora finale dei nerazzurri faceva già esplodere la festa prima del calcio d'inizio. Accolti da un Maradona festante e gremito in ogni ordine di posto, gli azzurri attaccano a testa bassa sin dal primo minuto. Un grande Ochoa chiude la saracinesca e nega il gol prima a Osimhen e poi ad Anguissa. Nella ripresa è l'uruguagio Mathias Olivera a sbloccare il risultato con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Esplode la gioia del Maradona. Sul più bello però arriva la doccia gelata. Con un grandissimo sinistro il senegalese Dia pareggia i conti. La festa è rinviata a giovedì 4 maggio alla Dacia Arena di Udine.

La partita

Spalletti conferma la formazione annunciata. In difesa capitan Di Lorenzo ed Olivera esterni, Rrahamani e Kim centrali; in porta Meret. In regia Lobotka affiancato da Anguissa e Zielinski. Tridente d'attacco con Osimhen centravanti, ai suoi lati Lozano e Kvaratskhelia.

Paulo Sousa risponde con la difesa a tre Daniliuc, Gyomber e Pirola. Sulle fasce Mazzocchi e Bradaric, in mediana Vilhena e Coulibaly. In avanti Candreva e Kastanos giocano a ridosso dell'unica punta Dia.

Primo tempo

Al 2' arriva la prima occasione per il Napoli. Cross dalla destra di Lozano per la testa di Osimhen. La sua girata termina di poco sul fondo alla sinistra di Ochoa. Sono gli azzurri a fare la partita mentre la Salernitana prova a chiudere ogni varco. Al 24' ancora Osimhen sfiora il gol. Zielinski si incarica della battuta del calcio da fermo. Il suo suggerimento è per l'attaccante che impatta di testa ma Ochoa si supera e respinge con un gran riflesso. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Di Lorenzo colpisce di testa ma il pallone termina alto sopra la traversa. Aumenta la pressione della squadra di Spalletti. Al 39' Zielinski converge verso il centro e prova a servire il taglio di Lozano. Il suo passaggio è potente e diventa quasi un tiro che termina non di molto sul fondo. Dopo due minuti ci prova Anguissa dalla distanza. Ochoa vede partire il pallone e respinge compiendo una grande parata.

Secondo tempo

Gli azzurri cominciano subito a macinare gioco. Al 52' destro a giro dalla distanza di Kvaratskhelia con il pallone che sorvola di un soffio la traversa. Al 57' rovesciata da parte Zielinski dal centro dell'area di rigore. Il pallone termina sul fondo non lontano dalla porta di Ochoa. Al 62' il Napoli passa in vantaggio. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Olivera salta più in alto di tutti e colpisce di testa. Il pallone si insacca nell'angolino alla destra del portiere. Esplode la gioia al Maradona. La squadra di Spalletti prova a chiuderla e va subito vicina al raddoppio. Giocata individuale monumentale di Elmas che taglia in due la difesa della Salernitana ma calcia in diagonale mettendo sul fondo. Comincia la girandola dei cambi. All'81' ancora pericoloso Kvaratskhelia. Aggancio del georgiano che accelera, entra in area e calcia in diagonale con la sfera che termina di un soffio sul fondo. Dopo un capovolgimento di fronte arriva il pareggio granata. Dia punta Osimhen all'altezza del lato destro dell'area di rigore, converge verso il centro e fa partire una conclusione che supera Meret. Gelato il Maradona. All'88' Kvara trova spazio sulla sinistra e calcia a giro dall'interno dell'area. Ochoa si supera ancora respingendo il pallone. Gli ultimi assalti non portano al gol. Finisce 1-1, almeno per oggi niente festa scudetto.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Gollini, Juan Jesus, Bereszynski, Ostigard, Demme, Elmas, Zedadka, Ndombélé, Gaetano, Simeone, Zerbin, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti

SALERNITANA (3-4-2-1) - Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Lovato, Bronn, Troost-Ekong, Sambia, Bohinen, Maggiore, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Bonazzoli, Botheim, Piatek. Allenatore: Paulo Sousa

Marcatori: Olivera (N) 62', Dia (S) 84'

Ammoniti: Zielinski (N). Olivera (N), Daniliuc (S), Pirola (S)

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)