Festino hot dopo la sconfitta con l'Uruguay: bufera sulla nazionale di calcio dell'Argentina

Ha scatenato una vera e propria ondata di polemiche in Argentina la diffusione della notizia di un presunto festino hot a cui avrebbero parte alcuni calciatori della nazionale proprio subito dopo la cocente sconfitta subita in casa ad opera dell'Uruguay.

L'episodio risalirebbe quindi allo scorso venerdì 17 novembre, quando era in programma lo scontro particolarmente sentito tra l'Albiceleste e l'undici allenato da Marcelo Bielsa, un match valido per il quinto turno del girone Conmebol di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio che si svolgeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico nel 2026.

La partita, che si è svolta all'interno dello stadio Alberto José Armando dove è di casa il Boca Juniors, impianto noto in tutto il mondo col soprannome "la Bombonera", si è conclusa con il risultato di 2-0 per la nazionale Celeste, per effetto delle reti messe a segno al minuto 41 da Ronald Araùjo e al minuto 87 da Darwin Núñez. Un verdetto, quello maturato sul campo, che aveva deluso profondamente i tifosi della nazionale di calcio dell'Argentina, ma non è solo ciò che è accaduto sul rettangolo verde ad aver scatenato una vera e propria bufera sui calciatori della Albiceleste.

Stando a quanto riferito dai media nazionali, quasi tutti i giocatori, escluso Lionel Messi, avrebbero preso parte a un festino hot con influencer e modelle, a cui era stato esplicitamente richiesto di lasciare i telefoni all’ingresso. Il capitano otto volte Pallone d'Oro si sarebbe particolarmente irritato per la partecipazione dei compagni a questa festa privata, specie dopo la cocente sconfitta.

Tra i calciatori coinvolti, spiccano i nomi di Angel Di Maria, Leandro Paredes e Paulo Dybala. Nel corso di un’intervista radiofonica concessa a Radio 10, l’autista Pablo Duggan ha riferito che anche il comissario tecnico sarebbe infuriato coi suoi ragazzi: "La festa che ha infastidito di più il ct Scaloni è stata quella dopo la partita con l'Uruguay, a cui sono state invitate giovani donne. A loro è stato chiesto di non portare i cellulari con sé" . In Argentina al momento non si parla d’altro, tra chi sostiene che si sarebbe trattato dell’addio al celibato di Dybala, un'ipotesi smentita prontamente, e chi parla di un party per salutare Di Maria.