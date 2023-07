Ecco quanto hanno guadagnato le squadre italiane grazie al Mondiale in Qatar

Nonostante la mancata partecipazione della Nazionale italiana di calcio ai Mondiali invernali in Qatar, sono stati numerosi i club di serie A e serie B che hanno beneficiato di ricavi anche importanti spartiti dalla Fifa grazie ai calciatori impegnati con i rispetti Paesi qualificati alla fase finale. I 209 milioni di dollari incassati dal massimo organo calcistico sono stati redistribuiti tra 440 società in tutto il mondo come contributo per aver "prestato" i propri tesserati.

Qual è il meccanismo

Nel dettaglio, l'Italia ha percepito 18,6 milioni di dollari con l'11,76% in più ottenuto dalle squadre di club affiliate all'Uefa. Il Mondiale in Qatar ha visto la partecipazione di 837 calciatori e, per ognuno di loro, è stato calcolato approssimativamente un importo medio al giorno di quasi 11mila dollari (10.950) a prescindere dalla loro presenza in campo o se sono rimasti tutto il tempo in panchina. Per capire, infine, il "peso" di ogni singolo calciatore bisogna moltiplicare la cifra per tutti i giorni in cui è rimasto in Qatar oltre al valore complessivo che parte dai due anni precedenti con l'inizio delle qualificazioni per la fase finale.

Ecco i guadagni dei club italiani

Questo apparente complesso meccanismo matematico ha consentito di distribuire una fetta importante di guadagno a numerosi club che soprattutto adesso, in tema di calciomercato, potrann redistribuire questo tesoretto aggiuntivo. È la Juventus il club a ricevere la somma più alta con 3,04 milioni di dollari, al secondo posto c'è l'Inter (2,29 milioni) e al terzo il Milan (1,59 milioni di dollari). Quarto posto per la Fiorentina con 1,48 milioni seguita da Atalanta, Torino e Napoli tutte sopra al milione di dollari. La Roma si trova appena sotto questa soglia con un guadagno di 950mila dollari davanti alla Sampdoria, oggi in serie B, che ha ricavato 804mila dollari. Come detto, quindi, anche società del campionato cadetto hanno ricevuto la loro fetta di torta come Parma, Genoa, Venezia. Ultimo posto per la Cremonese che dalla Fifa riceverà 65mila dollari.

I ricavi più importanti

Il Report Fifa di ben 71 pagine inserisce i guadagni netti delle società di tutti gli altri campionati di calcio europei e mondiali: è l'Inghilterra la regina indiscussa dei ricavi grazie al numero dei calciatori impiegati in Qatar con ben 37,71 milioni di dollari seguita dalla Spagna con 24,20 milioni e dalla Germania con 21 milioni di dollari. L'Italia è al quarto posto davanti alla Francia. E per quanto riguarda i club? È il Manchester United quello che ha ricavato maggiore ricchezza dal Qatar con 4,59 milioni di dollari davanti al Barcellona (4,53 ml) e Bayern Monaco (4,33 ml): soltanto quarto il Real Madrid con 3,83 milioni e quinto il Psg con una cifra di una manciata di spiccioli più bassa.

