Fifa, Gianni Infantino si ricandiderà alla presidenza nel 2027

Nessun passo indietro, anzi: secondo uno dei suoi portavoce, l’attuale presidente della Fifa, Gianni Infantino, si ricandiderà alla presidenza del massimo organo calcistico mondiale alle elezioni del 2027.

Le dichiarazioni di Infantino

Nelle ultime ore, per la prima volta da quando si è concluso il Mondiale a luglio, Infantino si è fermato a parlare con i media che lo aspettavano al suo arrivo alla partita inaugurale della Coppa del Mondo femminile Under 20 a Katowice, in Polonia. In ogni caso, Infantino si è mantenuto generico riguardo alla sua missione di far crescere il calcio e il torneo, promettendo che “ci sarà molto altro da dire” ma “non oggi”.

Cosa ha detto il suo portavoce

Infantino si è, però, rifiutato di rispondere ad altre domande dirigendosi verso gli spogliatoi per il calcio d’inizio della partita inaugurale, che si sarebbe disputata di lì a pochi minuti. Tra le domande di approfondimento che gli erano state rivolte figurava l’interesse all’eventuale candidatura per un altro mandato alle elezioni previste per marzo 2027 o se avesse preso in considerazione le dimissioni. Negli ultimi giorni, l’Uefa ha avviato una campagna per costringerlo a lasciare l’incarico a causa del tentativo di privatizzare i Mondiali di calcio.

È stato a quel punto che è intervenuto il suo portavoce. “Il presidente della Fifa ha già annunciato ad aprile che si ricandiderà alle elezioni del 2027. Naturalmente, nulla è cambiato. Il signor Infantino si ricandiderà”. Dunque, nessun passo indietro dopo le recenti polemiche.

Indignazione collettiva

Il piano di Infantino ha scatenato un’ondata di indignazione a livello globale: l’Uefa ha già minacciato di boicottare tutte le competizioni Fifa, compresi i Mondiali. Per adesso non c’è il nome di altri candidati in grado di insidiare Infantino anche se molte voci portano al presidente della Concacaf, Victor Montagliani. Le candidature dovranno essere presentate entro il 18 novembre.