Fifa, Infantino e il secondo stipendio non dichiarato

Il Times, a firma di Martyn Ziegler premiato come migliore giornalista dell’anno, scrive che Infantino avrebbe percepito un secondo stipendio non denunciato. Il presidente gode di un salario annuale di 4,274 milioni di franchi svizzeri ma avrebbe ricevuto un altro compenso di 1 milione e 700mila dollari dalla società organizzatrice del mondiale e questa cifra non sarebbe stata comunicata a Fifa. Le fonti del Times aggiungono che questa stessa somma sarebbe stata versata anche nel 2025 mentre il bonus non sarebbe stato riservato a Mattias Grafstrom, vice presidente Fifa e a Victor Montagliani, responsabile del comitato organizzatore del mondiale. L’ex presidente della commissione di governance di Fifa ha detto che si tratta di una chiara violazione dello statuto, in base all’articolo 43, paragrafo 13 che dice: «Ogni compenso individuale del presidente, dei membri del consiglio e del segretario generale, deve essere reso pubblico».

La Fifa non ha voluto rispondere alle domande del Times, l’inchiesta aggiunge che Infantino ha lasciato la dimora svizzera di Zug, pagata dalla Fifa, spostando la residenza della famiglia prima a Doha e poi a Miami dove vive in una villa fronte mare, di proprietà del miliardario Eric Schmidt, ex Ceo di Google, che l’ha acquistata per 27 milioni di dollari. Infantino e Schmidt sono stati speaker del FII (investimenti finanziari del futuro) a Miami e c’è anche una relazione tra l’ex fidanzata di Schmidt, Michelle Ritter, e il presidente della Fifa. Miss Ritter ha una società, StarX, che ha svolto consulenze con Fifa, la stessa signora ha spiegato che, separatasi da Schimdt, la sua amicizia con Infantino «è esplosa». La famiglia del presidente ha poi traslocato in una magione di proprietà del cantante salsa Marc Anthony, nominato, quattro mesi prima, ambasciatore del mondiale.

L’ambiente vicino al presidente sostiene che «Infantino ama il potere e il denaro, per questo ha scelto di vivere nella zona della massima ricchezza» di Miami. Più che una commedia è una vergogna.