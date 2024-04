La figuraccia europea della Topps

Mbappé non giocherà l'Europeo in Germania. Con lui anche Foden e Kroos. Saranno invece presenti Bonucci e Gnonto, con Verratti. Lo ha deciso l'Uefa, al grido c'est l'argent qui fait l'album il governo Ceferin ha abbandonato la Panini dopo undici edizioni: l'esclusiva delle figurine è degli americani della Topps, che hanno mandato in stampa un album che diventerà un pezzo preziosissimo

per i collezionisti. Oltre 700 figurine scelte con criteri improbabili, veste grafica infantile, 88 pagine di confusione totale. I nazionali di Inghilterra, Italia, Germania sono raffigurati soltanto nel volto, Topps non ha strappato i diritti di immagine, ecco perché Kylian Mbappé non è presente nell'album, mentre per Spalletti risulta convocato Emerson Palmieri e con lui Bonucci. Buffo anche il logo delle federazioni, la Figc è rappresentata da un cerchio tricolore. Altra chicca: doppie figurine per lo stesso calciatore con sfondo di colore diverso, argento, oro, protagonisti accoppiati nella stessa figurina ad un compagno di squadra. Topps ha inserito anche le nazionali che

hanno partecipato alla fase prima degli spareggi, ci sono anche le categorie, artista, player to watch, star player, la vedette della Svizzera è Okafor.

Topps produce caramelle, chewing gum e figurine. Suggerirei di modificare l'insegna: opps!