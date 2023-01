Finisce l'avventura di Gattuso nella Liga: rescisso il contratto col Valencia

È già finita l'avventura di Rino Gattuso al Valencia: tra il tecnico calabrese e il club spagnolo si è arrivati a una risoluzione consensuale del contratto. Fatale per Ringhio è stata l'ultima sconfitta contro il Valladolid e il solo punto conquistato nelle ultime quattro gare (solo 7 le vittorie in 22 partite alla guida del Valencia), trend di risultati che ha portato la squadra alle soglie della zona retrocessione, con un solo punto di vantaggio sul Cadice terzultimo.

Il club spagnolo ha comunicato la decisione con una nota ufficiale: "Il Valencia CF comunica che questo lunedì 30 gennaio il club e l’allenatore della prima squadra, Gennaro Gattuso, hanno deciso di comune accordo di porre fine al rapporto contrattuale che univa il tecnico italiano al VCF. La Società ringrazia il tecnico per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi alla guida della prima squadra e gli augura buona fortuna per il suo futuro. La squadra tornerà ad allenarsi martedì 31 gennaio, sotto gli ordini di 'Voro' González".

COMUNICADO OFICIAL | Gennaro Gattuso — Valencia CF (@valenciacf) January 30, 2023

La ricostruzione

A ricostruire la vicenda ci ha pensato il quotidiano spagnolo Marca con il racconto di quanto accaduto oggi nel centro sportivo di Paterna. La decisione è arrivata dopo una lunga riunione tra il presidente del club Layhoon Chan, il direttore tecnico Miguel Angel Corona e Rino Gattuso nel quale sono emerse le difficoltà della società di rinforzare la rosa (il tecnico chiedeva un centrocampista e un esterno). A quel punto Gattuso ha mostrato i suoi dubbi nel continuare a guidare la squadra nella situazione in cui si trova ora, sicché la rescissione del contratto è sembrata la soluzione migliore per tutti.

Mancanza di risultati, identità di gioco smarrita, incapacità di reagire: questi i punti d'accusa che i media spagnoli avevano individuato nella gestione dell'allenatore italiano. Ma lo stesso Gattuso sentiva mancare fiducia intorno a sé: dopo il ko in Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao la sua frase fu chiara quando spiegò che doveva "parlare alla squadra per capire se lo avesse seguito ancora".

Inoltre nella sua ultima conferenza stampa, l'allenatore aveva chiarito di aver parlato con il proprietario del club Peter Lim solo quando si è recato a Singapore - due volte, a settembre e novembre- e che la loro ultima conversazione è stata in videoconferenza il 9 gennaio , prima viaggio in Arabia Saudita per la Supercoppa spagnola. Di certo non un segnale di vicinanza da parte della società.

Il club spagnolo infatti vive da un po' di tempo una crisi economica e di risultati, dopo i fasti degli anni prima di Hector Cuper e poi di Rafa Benitez. E anche quest'anno dovrà al più presto conquistare la salvezza per evitare brutte sorprese. Però senza Gattuso.