Fiorentina-Atalanta, le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Fiorentina e Atalanta si sfidano, stasera 17 aprile, allo stadio Artemio Franchi nel Monday Night della 30ª giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN alle ore 20.45.

La sfida metterà in palio punti pesanti. Le due squadre separate da sette punti, si giocano il possibile accesso alla qualificazione delle coppe europee. La vittoria consentirebbe ai viola di agganciare Juventus e Bologna a 44 punti. Il successo dell'Atalanta invece porterebbe la squadra di Gasperini a 51 punti, alla pari dell'Inter. La gara di andata, dello scorso 2 ottobre, vide i nerazzurri imporsi per 1-0 grazie ad una rete siglata dal nigeriano Ademola Lookman.

Il momento delle squadre

La squadra di Italiano sta vivendo un periodo di forma smagliante. Jovic e compagni sono infatti imbattuti dallo scorso 12 febbraio (sconfitta a Torino con la Juve). Da allora, se si considerano tutte le competizioni, hanno inanellato 13 risultati utili consecutivi scanditi da ben undici vittorie e due pareggi casalinghi entrambi per 1-1 (contro Empoli e Spezia). Un trend, che ha consentito ai viola di scalare posizioni su posizioni in classifica fino a portarsi a ridosso delle big.

Meno esaltante invece il cammino dell’Atalanta, reduce dall'ultima sconfitta in casa contro il Bologna. Nelle ultime nove partite gli orobici hanno perso cinque volte (Bologna, Napoli, Milan, Lecce e Sassuolo). Un pareggio a reti bianche (con l'Udinese) e tre vittorie (Cremonese, Empoli e Lazio). L'andamento lento delle altre big (Napoli a parte) consente ai nerazzurri di essere ancora in lizza per l'accesso alla Champions, visto che il Milan quarto dista solo cinque punti.

Le ultime dai campi

Italiano potrebbe dare continuità in attacco all'impiego di Cabral come prima punta sostenuto ai lati da Nico Gonzalez (recuperato da una contusione rimediata in Conference League) e Ikonè. In mezzo al campo assente Amrabat per una fastidiosa lombalgia, dal 1' Mandragora in regia affiancato da Bonaventura e Barak. La difesa sarà diretta da Milenkovic con al fianco Igor, terzini potrebbe essere schierati Dodò e Biraghi. In porta Terracciano.

Nella Dea migliorano le condizioni Koopmeiners, che ha strappato la convocazione per la trasferta in Toscana. Resta a casa Pasalic insieme a Lookman, Ruggeri e Hateboer. In avanti Zapata e Hojlund, pronto dalla panchina Muriel. Trequartista Boga, poi Ederson sistemato in mezzo al campo con De Roon. Corsie esterne occupate da Zappacosta e Maehle. In difesa Toloi e Scalvini sembrano certi del posto, ultima maglia in ballo tra Djimsiti e Palomino. Tra i pali Musso.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3) - Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Cabral, Ikoné. Allenatore: Vincenzo Italiano

Ballottaggi: Bonaventura 55% - Castrovilli 45%, Milenkovic 60% - Martinez Quarta 40%, Ikoné 55% - Saponara45%

Indisponibili: Amrabat, Sirigu

ATALANTA (3-4-1-2) - Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Boga; Zapata, Hojlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Ballottaggi: Djimsiti 60% - Palomino 40%

Indisponibili: Ruggeri, Hateboer, Pasalic, Lookman

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata)

Dove vedere la partita in tv

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN alle ore 20.45 di lunedì 17 aprile. Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque seguire il match su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Per gli abbonati sia a DAZN che a Sky, una seconda opzione è rappresentata dall’attivazione di Zona DAZN. In questo caso, la partita sarà visibile tramite decoder satellitare sul canale 214. La telecronaca sarà affidata alle voci di Riccardo Mancini e Marco Parolo.