Fiorentina-Atalanta 1-0, gran gol di Mandragora | DIRETTA

Fiorentina-Atalanta, le squadre in campo | DIRETTA

Dopo la netta vittoria della Juventus sulla Lazio, la seconda semifinale di Coppa Italia vede di fronte due squadre in momenti molto diversi della loro stagione. Se la Fiorentina ha bisogno di tornare subito alla vittoria, l’Atalanta è reduce da una delle migliori partite degli ultimi mesi, il 3-0 al Maradona contro i campioni d’Italia. Seguite con noi i momenti più interessanti della partita del Franchi nella nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Dopo la dolorosa sconfitta casalinga contro il Milan di sabato, Italiano sceglie di schierare una Fiorentina a trazione anteriore. Mediana molto offensiva con Bonaventura a fare coppia con Mandragora mentre alle spalle di un migliorato Belotti un trio esplosivo composto da Nico Gonzales, Beltran e Kouamé.

L’Atalanta arriva al Franchi dopo la prova clamorosa messa al Maradona contro il Napoli e Gasperini decide di affidarsi ancora ad un Miranchuk in stato di grazia. Al suo fianco, invece, partirà Lookman, che aveva giocato solo nella ripresa. Nonostante le indiscrezioni della vigilia dal primo minuto a centrocampo c’è ancora Pasalic; confermato anche Hien in difesa.

La diretta del primo tempo

30’ – GOL MANDRAGORA!!! La Viola la sblocca alla mezz’ora con un’azione spettacolare di Mandragora che prima controlla un passaggio orizzontale, poi lascia partire una gran botta che tocca il palo e si infila in porta. Niente da fare per Carnesecchi.

26' – Ripartenza pericolosa della Dea, con Koopmeiners che ci prova dal limite dell’area. Prima di Terracciano ci arriva Mandragora, che respinge col corpo.

23’ – Atalanta in apnea, con Carnesecchi salvato due volte dalla difesa e poi ottimo su un rasoterra insidioso di Beltran. Fiorentina molto vicina al vantaggio.

20’ – Momento non molto spettacolare tra due squadre ben messe in campo che sanno come rovinare gli schemi altrui. A fare la differenza gli scontri individuali.

15’ – Atalanta che sgomita parecchio con una serie di falli tattici per impedire le fulminee ripartenze della Fiorentina, comunque più propositiva dell’undici di Gasperini in questa fase.

13’ – Fallo di Koopmeiners al limite dell’area su Mandragora: è proprio il centrocampista ad impegnare Carnesecchi con una punizione a girare deviata da un difensore.

10’ – Inizia a funzionare la dorsale argentina della Fiorentina: gran lavoro al limite dell’area di Beltran, che scambia con Nico Gonzales: il suo tiro, però, viene deviato ed è facile preda di Carnesecchi. Primi segnali di vita dell’attacco toscano.

6’ – Molto aggressivo il pressing a tutto campo di entrambe le squadre ma il pallino del gioco rimane in mano agli ospiti. La difesa viola, comunque, regge senza troppi problemi.

1’ – SI PARTE!!!

Il tabellino

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: 30' Mandragora (F)

Ammoniti: 29' Miranchuk (A)

Espulsi: -

Arbitro: Maurizio Mariani (Roma)