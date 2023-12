La Fiorentina cala il tris: battuta la Salernitana 3 a 0

La Fiorentina non stecca in casa, al cospetto di una Salernitana in piena emergenza. La formazione di Italiano vince per 3 a 0 in modo tambureggiante e autorevole, grazie alle prestazioni superlative di Sottil e Beltran. I due giocatori entrano anche nel tabellino dei marcatori, seguiti dal sempre verde Jack Bonaventura. Gigliati che con questi tre punti scavalcano il Bologna e si immettono in zona Europa League, al quinto posto a una sola lunghezza di distanza dal Napoli. Salerinitana sempre più ultima e in piena difficoltà.

Fiorentina irresistibile nel primo tempo

La Fiorentina opera diversi cambi rispetto alla partita di Conference League di giovedì, così tornano dal primo minuto Milenkovic, Ranieri, oltre ai vari Arthur, Bonaventura, Sottil e Beltran. La Salernitana di Pippo Inzaghi, invece, deve fare a meno di Dia e si affida a Ikwuemesi. La Viola parte fortissimo e dopo una manciata di minuti sfiora il gol di vantaggio con un ispirato Sottil, ben assistito da Beltran. L'argentino, particolarmente in vena, serve di tacco Arthur che viene agganciato da Fazio in area di rigore: è penalty. Dal dischetto si presenta il numero 9 viola, che non sbaglia.

Vantaggio dei toscani e prima rete in Serie A per l'ex River Plate. Il ritmo tambureggiante degli uomini di Italiano è irresistibile, e all'undicesimo è Duncan a spaventare Costil che devia in calcio d'angolo. È il preludio al gol del raddoppio che arriva al 17': Riccardo Sottil punta in area sul sinistro, rientra e tira a giro; la palla colpisce prima la traversa, poi entra in rete. Prima gol d'autore del figlio d'arte in maglia numero 7. Ottenuto il vantaggio la Fiorentina cala un po' il ritmo, ma rischia il tris per l'autogol di Mazzocchi, che viene prontamente ricacciato da Costil. Molto reattivo il portiere francese.

Bonaventura chiude i conti

Nella ripresa la Salernitana si presenta meno impaurita e caccia fuori il musetto. Al 48' infatti sono gli ospiti a far tremare la traversa con la conclusione di testa di Ikwuemesi, che davanti a Terracciano non concretizza un'azione clamorosa per tornare in gara. La Fiorentina si risveglia dal torpore e torna a premere sull'acceleratore, prima con Arthur e poi con lo scatenato Sottil. La formazione di Inzaghi sembra pronta a capitolare, e al 56' arriva inevitabilmente il terzo gol dei viola. Stavolta la firma è di Jack Bonaventura, che segna a porta vuota dopo un'azione in solitaria di Sottil.

La partita sostanzialmente finisce dopo la rete del numero 5 in maglia viola. I padroni di casa inseriscono forze fresche, mentre gli ospiti si limitano a chiudersi per non capitolare con troppe reti al passivo. L'ultimo sussulto di gara arriva al 79', quando Bradaric sporca i guantoni di Terracciano. Al triplice fischio finale impazza la festa gigliata.

Il tabellino

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri (18′ st Martinez Quarta), Biraghi; Arthur, Duncan (19′ st Lopez); Sottil (43′ st Brekalo), Bonaventura, Ikone (43′ st Kouamé); Beltran (19′ st Nzola). All.: Italiano

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly (13′ st Maggiore), Bohinen (13′ st Legowski), Bradaric; Kastanos (1′ st Dia), Candreva (43′ st Tchaouna); Ikwuemesi (36′ st Cabral). All.: F. Inzaghi

Arbitro: Tremolada di Monza

Marcatori: 3' rig Beltran, 18' Sottil, 56' Bonaventura