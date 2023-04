Finisce 1-1 tra Fiorentina e Atalanta: Cabral (su rigore) risponde a Maehle

La Fiorentina pareggia 1-1 in casa contro l'Atalanta nel Monday Night, che chiude la 30ª giornata di Serie A. La squadra di Italiano conferma l'ottimo momento di forma ed è padrone del match per larghi tratti del primo tempo. Peccano però nella fase realizzativa i viola che costruiscono molte palle gol senza concretizzarle.

Ci va vicinissimo Martinez Quarta di testa nei primi minuti. Poi ci prova più volte Nico Gonzalez con un grandissimo intervento di Sportiello che nega la gioia del gol all'argentino. Come una doccia gelata arriva il gol del vantaggio atalantino, grazie ad un inserimento del danese Joakim Maehle, freddo sottoporta a battere Terracciano. I viola non demordono e trovano il pareggio nella ripresa grazie ad un rigore di Arthur Cabral, concesso per fallo di mano di Toloi. I padroni di casa hanno l'occasione migliore con Biraghi ma il tiro del laterale sinistro finisce sul palo.

I toscani continuano la striscia positiva e salgono a 42 punti, gli uomini di Gasp invece falliscono l'aggancio all'Inter e si portano a 49 punti. Prossimo impegno dei viola, il ritorno in Conference League contro il Lech Poznan, praticamente una formalità, dopo l'1-4 dell'andata. Gli orobici invece ospiteranno la Roma di Mourinho, domenica 24 aprile alle 20.45.

La partita

Italiano conferma il 4-2-3-1. In difesa Terzic rileva Biraghi e Dodò a destra, i centrali sono Milenkovic e Martinez Quarta. In mediana Mandragora e Castrovilli. Dietro la punta Cabral giostreranno Ikoné, Barak e Nico Gonzalez.

Gasperini preferisce Sportiello a Musso. Difesa a tre Toloi, Djimsiti e Scalvini. In mediana De Roon e Koopmeneirs, sulle fasce Zappacosta e Maehle. In avanti Ederson spazia dietro le punte Hojlund e Zapata.

Primo tempo

Il primo squillo è viola. Al 2' sugli sviluppi di un calcio piazzato, il colpo di testa di Martinez Quarta esce per questione di centimetri. Ancora i padroni di casa, Barak recupera un pallone dopo un rinvio maldestro di Zappacosta, il tiro dalla distanza mette in difficoltà Sportiello che però blocca in due tempi. La squadra di Italiano è padrona del campo. Al 16' Cabral si gira e calcia in porta, Sportiello devia in corner. L'Atalanta sbanda. Al 20' ci prova Nico Gonzalez da trenta metri, conclusione che sfiora l'incrocio dei pali. Dopo pochi minuti ci pensa Sportiello a salvare dopo un colpo di testa ancora di Gonzalez. Alla prima occasione passa l'Atalanta. Al 37' Ederson ruba palla su Barak, Maehle raccoglie una sponda di De Roon e dopo un inserimento di punta trova il gol del vantaggio. Una beffa per Milenkovic e compagni che chiudono il primo tempoin svantaggio 1-0.

Secondo tempo

Italiano inserisce subito Brekalo per Ikoné. Sugli sviluppi del un corner Castrovilli calcia sul secondo palo, palla sul fondo. Al 54' cambia il match, Guida giudica l'intervento di Toloi col braccio e assegna rigore, confermato dopo il consulto al Var. Se ne incarica Cabral, pallone da una parte e portiere dall'altra, è 1-1. Comincia la girandola dei cambi. La Fiorentina è più in palla e al 73' sfiora il gol con Biraghi. L'esterno sinistro ci prova con un mancino velenoso ma colpisce il palo. L'ultima occasione è per i padroni di casa. Al 93' Bonaventura salta di testa e impatta, Sportiello blocca la sfera sulla linea. Finisce 1-1.

Il tabellino

FIORENTINA (4-2-3-1) - Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Milenkovic, Terzic (72' Biraghi); Mandragora, Castrovilli; Ikoné (46' Brekalo) (64' Sottil), Barak (65' Bonaventura), Gonzalez; Cabral. A disposizione: Cerofolini, Venuti, Igor, Ranieri, Bianco, Duncan, Kayode, Kouame, Saponara, Sottil, Jovic. Allenatore: Vincenzo Italiano

ATALANTA (3-4-1-2) - Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini (77' Palomino); Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Hojlund (70' Muriel), Zapata. A disposizione: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Bernasconi, Soppy, Muhameti, Boga. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: Maehle (A) 37', Cabral (F) 56' rigore

Ammoniti: Maehle (A), Ederson (A), Toli (A), Martinez Quarta (F)

Arbitro: Guida di Torre Annunziata