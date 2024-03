Fiorentina-Milan 0-0, spettacolo al Franchi | DIRETTA

I Viola tornano al Franchi per la prima volta dopo il decesso del ds Joe Barone e l’undici di Vincenzo Italiano farà di tutto per onorarne la memoria con tre punti. Di fronte, però, avranno il lanciatissimo Milan dell’ex Stefano Pioli, ansioso di approfittare del passo falso della Juventus all’Olimpico. Seguite con noi Fiorentina-Milan con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

La Fiorentina non gioca da prima della pausa per le nazionali, visto l’infarto che poi è costato la vita a Joe Barone e, quindi, Italiano ha avuto tempo per pensare a qualche contromisura contro i rossoneri. Centrocampo fisico con Duncan e Mandragora mentre in avanti spazio ad Ikoné invece di Nico Gonzales, non ancora al meglio. Novità l’impiego in campo contemporaneamente del Gallo Belotti e di Beltran, con Kouamé a sinistra.

Pioli, invece, decide di risparmiare Pulisic, che ha giocato la finale di Nations League contro il Messico pochi giorni fa. Spazio quindi a Chukwueze fin dal primo minuto mentre a sinistra scelta obbligata con Florenzi che prende il posto di Theo Hernandez. Tomori e Thiaw come centrali mentre sulla mediana spazio a Bennacer e Reijnders. In avanti, accanto al 200 volte rossonero Rafael Leao, spazio all’immortale Olivier Giroud.

La diretta del primo tempo

32’ – Milan di nuovo pericoloso nell’area dei padroni di casa. Per bloccare una pericolosa penetrazione di Rafa Leao ci vuole un gran intervento del solito Terracciano.

26’ – Occasione Belotti!! Errore di Tomori che fa arrivare un pallone d’oro al Gallo Belotti. A tu per tu con Maignan, però, l’ex torinista non riesce a trovare il modo di superarlo. Sul seguente angolo è Kayodé a sfiorare il palo difeso al portierone rossonero.

23’ – Parecchio nervosismo in campo e Maresca è costretto a metter mano ancora al taschino: il fallaccio di Martinez Quarta su Leao al limite dell’area costa anche a lui un giallo.

20’ – Ammonizione un po’ severa per Thiaw, che usa il corpo per liberarsi di un’attaccante viola. L’undici di Italiano riesce ad uscire dall’assedio rossonero.

17’ – Occasione Chukwueze!! Azione ariosa del Milan da una fascia all’altra con Leao che mette un cross preciso sulla testa del nazionale nigeriano. Bello il suo colpo di testa, ancora meglio la risposta di Terracciano. Sul calcio d’angolo seguente, la difesa viola libera sulla linea di porta una carambola su un’azione comunque viziata dal fuorigioco di Leao. Milan molto incisivo.

13’ – Nervoso Biraghi, che esagera nel contrasto nei confronti di Chukwueze e finisce per primo sul taccuino del signor Maresca.

11’ – Si fa vedere anche Leao sulla sinistra, imbeccato bene da Reijnders. Il portoghese fa tutto bene, si libera dei difensori e prova a cercare il palo lontano. Mira da rivedere.

8’ – Scatenato Chukwueze che strappa di forza un pallone a centrocampo, si libera di Biraghi e punta la porta. Invece di tirare, mette un buon assist per Giroud, che non conclude al meglio. Para senza problemi Terracciano.

3’ – Approccio conservativo del Milan, che cerca di rallentare il ritmo imposto dai padroni di casa. Prima mezza occasione da calcio d’angolo, con Olivier Giroud che salta più alto di tutti ma senza riuscire a trovare lo specchio della porta.

1’ – SI PARTE!!

Minuto di raccoglimento in memoria del dirigente viola e commovente coreografia dell'Artemio Franchi, dove non vola davvero una mosca.

Il tabellino

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Kouamé; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Marcatori: -

Ammoniti: 13’ Biraghi (F), 20’ Thiaw (M), 23’ Quarta (F)

Espulsi: -

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)