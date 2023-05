Fiorentina-Roma è il penultimo match di questo sabato di Serie A valido per la 37ª giornata, che si giocherà questo pomeriggio alle 18 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Padroni di casa che attualmente occupano l’undicesima posizione in classifica a quota 50 punti e a sole due lunghezze dal Monza ottavo. Viola che vengono dalla sconfitta per 2-1 nella finale di Coppa Italia di mercoledì contro l’Inter in una partita in cui erano riusciti a passare in vantaggio per farsi poi rimontare da uno strepitoso Lautaro Martinez, complice anche qualche disattenzione difensiva. Nelle ultime cinque di campionato invece, otto punti conquistati per i ragazzi di Vincenzo Italiano, figli di due vittorie (Udinese e Sampdoria), due pareggi (Torino e Salernitana) e una sconfitta (Napoli). Nel mezzo anche la doppia sfida di Conference League in semifinale contro gli svizzeri del Basilea. Viola che il prossimo 7 giugno sfideranno gli inglesi del West Ham proprio per la finale di Conference.

Capitolini invece che l’unica finale stagionale la giocheranno mercoledì prossimo a Budapest in Europa League contro gli spagnoli del Siviglia e tengono aperto il doppio canale per la qualificazione in Champions League. Limitandoci alla Serie A, la vittoria ai ragazzi di José Mourinho manca dal 16 aprile nel netto 3-0 rifilato all’Udinese fra le mura amiche dell’“Olimpico”. Da allora due sconfitte (Inter e Atalanta) e quattro pareggi (Salernitana, Bologna, Monza e Milan). Come per la Fiorentina, in mezzo la doppia semifinale europea contro i tedeschi del Bayer Leverkusen, portata a casa senza ricorrere ai supplementari – a differenza dei padroni di casa – e grazie al gol di Bove nella sfida di andata.

All’andata i giallorossi si imposero per 2-0 – era la 18ª giornata di campionato – grazie alla doppietta di Dybala – grande assente oggi – mentre gli ospiti giocarono per oltre un’ora in dieci uomini per il doppio giallo rifilato a Dodô.

Sono 193 i precedenti fra le due squadre, con il bilancio che sorride ai giallorossi con 68 vittorie, rispetto alle 58 dei viola; 66 pareggi completano infine il quadro. Nella sola Serie A invece, 168 sfide, con 58 successi della Roma, mentre sono 49 le vittorie della Fiorentina, con 60 pareggi. Al “Franchi” invece 83 precedenti e intervento in gamba testa del fattore campo che muta le statistiche: 34 vittorie per i padroni di casa, 17 per gli ospiti e 32 pareggi. Ospiti che hanno vinto sei delle ultime sette contro la Fiorentina e in questo lasso di tempo – dalla stagione 2019-20 – è stato proprio contro i toscani che è arrivato il maggior numero di vittorie in Serie A per i romanisti. Altro dato curioso riguarda i pareggi (60): la Roma è la squadra contro cui la Fiorentina ha ottenuto il maggior numero di pareggi in massima serie; gli ospiti hanno lo stesso dato anche contro la Lazio.

Il momento delle due squadre

Momenti differenti per i due team ma accomunati da una doppia finale europea da giocare. Padroni di casa che devono reagire alla sconfitta nella coppa nazionale contro l’Inter e devono raggiungere l’ottavo posto che potrebbe significare Europa. Fra febbraio e aprile il periodo migliore dei toscani con nove vittorie consecutive in tutte le competizioni: dal pareggio casalingo per 1-1 contro lo Spezia è iniziata una leggera flessione in campionato che invece non ha inciso sulla Conference, dove i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno recuperato anche la sconfitta nella semifinale di andata per 2-1 contro il Basilea e si sono andati ad imporre per 3-1 in terra svizzera. Nell’ultimo turno 1-1 esterno contro il Toro, grazie alla rete di Jovic. Nelle restanti quattro delle ultime cinque gare disputate in Serie A, convincenti le vittorie contro Udinese (2-0) e Sampdoria (5-0), spettacolare il pareggio contro la Salernitana (3-3) e sconfitta nel giorno della festa scudetto a Napoli (1-0). I giallorossi, invece, non riescono più a vincere in campionato mentre triturano le gare ad eliminazione diretta nelle competizioni europee: l’ultima eliminazione risale al 6 maggio 2021 nella semifinale di Europa League contro il Manchester United, 8-5 per gli inglesi il totale nella doppia sfida. In panchina c’era Paulo Fonseca, dal cambio con Mourinho, ancora nessuno è riuscito a sbattere fuori i giallorossi da una competizione continentale. Nelle ultime cinque in Serie A invece – 4 pareggi e 1 sconfitte – con 4 gol messi a segno e ben 6 subiti, quasi un paradosso considerando la tenuta difensiva delle squadre allenate da José Mourinho.

ACF Fiorentina (Instagram)

Le ultime dai campi

Tutti arruolabili in casa Fiorentina – eccezion fatta per il lungodegente Sirigu – per mister Italiano che propone il suo classico modulo. Cabral preferito su Jovic in attacco, con Gonzalez e Ikoné ai lati (panchina per Kouamè). Mediana diretta da Amrabat con Mandragora e Bonaventura ai suoi lati. Torna in porta Cerofolini con linea a quattro difensiva che vede Biraghi rientrare a sinistra con Dodô a destra, Igor la spunta su Martinez Quarta e va a fare compagnia al centro della difesa a Milenkovic.

In casa Roma tengono banco le condizioni di Dybala in vista della finale di mercoledì. L’argentino è rimasto a Roma insieme a capitan Pellegrini, Rui Patricio, Spinazzola e Matic. In porta dovrebbe essere confermato Svilar con Rui Patricio in panchina; terzetto difensivo composto da Llorente, Mancini e Ibanez. Fasce presidiate da Celik ed El Shaarawy, con Tahirovic e Bove in mediana, facendo così rifiatare Cristante. Gini Wijnaldum dovrebbe essere l’unico trequartista alle spalle del duo Solbakken-Belotti. Panchina iniziale per Abraham.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Ikoné. A disposizione: Terracciano, Venuti, Ranieri, Terzic, Martinez Quarta, Bianco, Castrovilli, Sottil, Barak, Duncan, Saponara, Jovic, Kouamè, Brekalo. Allenatore: Vincenzo Italiano.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ibanez; Celik, Bove, Tahirovic, El Shaarawy; Wijnaldum; Solbakken, Belotti. A disposizione: Boer, Smalling, Missori, Keramitsis, Zalewski, Cristante, Volpato, Camara, Pagano, Darboe, Abraham. Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Molfetta).

Dove vedere la partita

La gara fra Fiorentina e Roma sarà visibile in esclusiva su DAZN: per vederla in tv serve scaricare l’app su una smart tv compatibile o tramite console PlayStation e Xbox. Compatibili anche dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. Per gli abbonati a DAZN e SKY che hanno attivato Zona DAZN sul loro decoder, la partita sarà visibile sul canale 214.