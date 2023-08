Fiorentina, salta il passaggio di Castrovilli al Bournemouth: ecco cosa è successo

Niente Premier League per Gaetano Castrovilli. L'affare era praticamente fatto. L'accordo raggiunto tra Fiorentina e Bournemouth per 12 milioni di euro più bonus, l’arrivo in Inghilterra del calciatore, le visite mediche che avrebbero dovuto precedere firma sul contratto e ufficialità dell’operazione.

In Italia tutte le visite ok

Poi il colpo di scena. L'affare con il Bournemouth salta, non si fa più, perché il centrocampista classe 1997 non ha avuto il via libera dai medici del club inglese dopo le visite mediche e farà dunque ritorno a Firenze. La Fiorentina ha comunicato che " il giocatore Gaetano Castrovilli, sottoposto nella giornata di ieri a visite mediche propedeutiche alla finalizzazione del contratto d'acquisto da parte del Bournemouth, farà rientro in Italia nella giornata odierna, poiché i risultati degli esami medici effettuati non sono stati ritenuti idonei" , spiega in una nota il club viola. "Il calciatore rientrerà pertanto in Italia per tornare a disposizione della Fiorentina a partire dalla giornata di lunedì e svolgere la regolare attività agonistica avendo superato in Italia tutte le visite mediche necessarie per lo svolgimento dell'attività agonistica" , prosegue la società di Commisso.

Preoccupa il ginocchio sinistro

A pesare probabilmente le valutazioni sulle condizioni del ginocchio sinistro operato nell'aprile '22. I numeri dicono che Castrovilli, dopo il terribile infortunio, è rientrato in tempi record a gennaio giocando 26 partite con 1 assist e 4 gol, tra cui quelli importanti a Sivas e contro il Lech Poznan. Un rientro anche gestito con cura dallo staff per avere meno ricadute possibili. Dunque per la Fiorentina il giocatore è sano e può regolarmente giocare la stagione. Di fatto non c’erano dubbi fisici per lo staff di Italiano, con il tecnico viola che lo aveva utilizzato con continuità anche nelle prime amichevoli estive. Un tempo contro la Primavera, un tempo contro il Parma, 65' contro il Catanzaro, 32' contro la Stella Rossa, un tempo contro il Grosseto. Salterà, ormai, la trasferta a Newcastle, ma dalla prossima settimana tornerà in gruppo al Viola Park.

Cosa succede ora?

Continuerà la stagione con la maglia della Fiorentina? Possibile, anche se al momento non ci sono ovviamente certezze. Castrovilli è attualmente in scadenza di contratto nel 2024 e l'accordo per il rinnovo non era mai stato trovato. Al momento tutti gli scenari restano aperti. La situazione si fa quindi molto tesa, vista anche la sua condizione contrattuale. Ma soprattutto il club gigliato è costretta a rinunciare ai 14 milioni tra fisso e bonus che sarebbero arrivati grazie alla sua cessione in Inghilterra. Cambiano a questo punto anche le strategie di mercato. Anche perché nel frattempo i dirigenti viola si erano mossi per un possibile sostituto di Castrovilli, valutando profili da Pereyra a Baldanzi, fino a Dominguez. Ma ovviamente non è da escludere anche una clamorosa ipotesi di rinnovo, qualora non arrivassero offerte adeguate. Non si escludono nuovi colpi di scena.