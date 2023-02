La Fiorentina strappa il pass per le semifinali di Coppa Italia, eliminato il Torino

La Fiorentina scende in campo all'Artemio Franchi con l'obiettivo di planare alle semifinali di Coppa Italia, anche se l'umore in casa gigliata non è dei migliori. Nell'ultima giornata di mercato è deflagrato il caso Amrabat, con il marocchino sedotto dal Barcellona per una trattativa da realizzare last minute, poi, infastidito per la mancata cessione da parte del club di Commisso ha puntato i piedi per l'occasione (della vita) sfumata. In giornata il centrocampista ha chiesto scusa ai suoi compagni e alla società, smorzando la questione ed entrando tra i convocati per il match contro i granata. Il Torino dopo aver salutato Lukic, si affida alla sua formazione tipo per acciuffare il pass per il prossimo turno di Coppa Italia, obiettivo che manca sotto la Mole da moltissimo tempo.

Primo tempo in equilibrio

La Fiorentina adagia Amrabat in panchina e affida le chiavi del centrocampo a Mandragora, mentre Biraghi si prende un turno di riposo per favorire Terzic sulla sua corsia mancina. Il nuovo acquisto Brekalo, ex di giornata, siede accanto a Italiano. Juric punta tutto sull'affidabile tridente Miranchuk, Vlasic, Sanabria. Il Toro parte fortissimo e, dopo 80 secondi, è Ricci a sfiorare il gol con un tiro al volo che viene deviato in corner da Terracciano. Dagli sviluppi di calcio d'angolo, i granata spaventano ancora la retroguardia viola con il colpo di testa di Schuurs che si spegne di poco a lato. Gli uomini di Juric esibiscono un pressing forsennato, che mette in crisi gli architetti del gioco della Fiorentina. All'11' sono, però, i viola ad affacciarsi pericolosamente dalle parti di Milinkovic-Savic, con Barak che tenta la giocata per smuovere il tabellino ma senza troppa convinzione. Con il passare dei minuti cresce il possesso palla della Fiorentina, che cerca di chiudere il Torino all'interno della propria area di rigore. Al 18' doppia occasione per i padroni di casa: prima Madragora prende il palo con uno straordinario calcio da fuori area, bellissima la coordinazione dell'ex granata, poi Terzic tenta la conclusione che viene respinta da Milinkovic-Savic. Al 24' ancora Terracciano sugli scudi, l'estremo difensore viola si immola sul colpo di testa di Sanabria e mantiene l'equilibrio in campo. Clamorosa occasione della Fiorentina al 30', con Kouamè che non sfrutta il pregevole assist di Bonaventura e, in area piccola, indirizza la sfera in curva. Brillante azione degli uomini di Italiano al 35', esaltata da un fraseggio rapido e nello stretto, che si spegne sul fondo per il mancato stop di Kouamè in area, dopo imbeccata intelligente di Nico Gonzalez. Al 38' il Torino prova pungere con una bella verticalizzazione, che viene vanificata dal tocco sbagliato di Miranchuk. Bella triangolazione Jovic-Barak-Terzic, con la Fiorentina che guadagna un calcio d'angolo sul finale di primo tempo. Dagli sviluppi di corner occasione aerea per Milenkovic, ma il serbo spedisce il pallone alto sopra la traversa. Sul gong Nico Gonzalez affila il sinistro e da fuori area impensierisce Milinkovic-Savic, costretto a un tuffo plastico. Le due formazioni tornano negli spogliatoi nell'equilibrio più totale.

Secondo Tempo

Le due squadre rientrano in campo per la ripresa senza effettuare sostituzioni, ma con un ritmo più basso rispetto a quella della prima frazione di gara. La Fiorentina prova a dirigere l'orchestra con il suo possesso palla, mentre il Torino è più guardingo e pronto a colpire con delle repentine verticalizzazioni. Al 51' Jovic viene anticipato da Singo sul bel traversone di Bonaventura. L'ex Real Madrid cerca in qualche modo di farsi fulcro della manovra dei gigliati, ma spesso non riesce a rendersi pericoloso. Al 54' squillo del Toro: Singo scatta in progressione e serve un bel pallone per Vlasic, che tuttavia calcia in modo centrale. Nessun problema per Terracciano. Sesquipedale errore di Koumè al 58': l'ex Genoa viene servito ottimamente in area da Jovic, ma incrocia male il tiro da posizione favorevole; pallone che si spegne sul fondo, tra i mugugni del Franchi. Prima girandola di cambi con Ikonè che prende il posto di un disorientato Kouamè, mentre nel Torino dentro il nuovo acquisto Ilic per Linetty e Ola Aina per Singo. All'improvviso si sblocca il match: colpo di testa di Luka Jovic, che mette la sua firma anche in Coppa Italia. Il serbo gira il pallone alle spalle del suo connazionale Milinkovic-Savic con un'inzuccata violenta, raccogliendo il bel traversone affilato da parte di Terzic. La Fiorentina passa in vantaggio a venticinque minuti dalla fine con uno degli elementi più discussi di questa prima metà di stagione. La rete dà coraggio alla squadra di casa, mentre gli uomini di Juric subiscono il contraccolpo psicologico. Al 73' entrano in campo Cabral e Amrabat, con quest'ultimo che viene accolto con una bella dose di fischi dalla Curva Fiesole dopo l'ammutinamento del giorno prima. Altra occasione d'oro per Nico Gonzalez, che ben servito in area di rigore da Ikonè, affretta la conclusione scoccando un tiro che si infrange sull'esterno della rete. Guizzo del Toro a dieci minuti dalla fine, con la retroguardia viola che si perde Sanabria, ma l'attaccante granata viene fermato da Terracciano. Poco dopo occasione enorme per il Torino: Miranchuk raccoglie in mischia il pallone e calcia a giro verso il palo alto. La sfera va fuori di pochissimo. Brivido per i tifosi viola. Sul rovesciamento di campo, il Toro rischia l'autogol dopo l'incursione in area di Nico Gonzalez. Nel finale il Torino prova il forcing alla caccia del pareggio, ma al 90' Ikonè sembra mettere in ghiacciaia la partita, mandando la Fiorentina sul 2 a 0. Il francese sfrutta il lavoro sporco di Cabral e infilza con un sinistro di controbalzo l'estremo difensore granata. Dopo pochi minuti Cabral colpisce la traversa, ma è fuorigioco. Al 92' la Fiorentina si fa colpire in contropiede con Karamoh, che lanciato a campo aperto beffa Terracciano. Dopo un giro di orologio Sanabria spaventa ancora il portiere viola. Al 96' Doveri fischia la fine del match, con la Viola che si aggiudica il ticket per la semifinale di Coppa Italia.

Fiorentina passa in semifinale

La Fiorentina con una ripresa brillante legittima il suo passaggio del turno alla semifinale di Coppa Italia, per il secondo anno consecutivo. La Viola va a giocarsi l'accesso alla finalissima dello Stadio Olimpico di Roma con la vincente della sfida tra Roma e Cremonese. Gli uomini di Italiano rimangono in corsa su tre fronti, compresa l'avventura europea di Conference League che si ravviverà nelle prossime settimane. Il Torino esce di scena dalla coppa nazionale dopo un buon primo tempo e una seconda frazione in cui è sparito dalla scena, a causa soprattutto della minor qualità della panchina, rispetto a quella della formazione di casa. Buona ma insufficiente la reazione finale dopo il suicidio della retroguardia gigliata. Al Toro per agganciare l'Europa resta solo la strada del campionato, dove la concorrenza è agguerrita.

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Mandragora (74' Amrabat), Barak, Nico Gonzalez, Jovic (74' Cabral), Kouamè (62' Ikoné). A disposizione: Cerofolini, Sirigu, Venuti, Quarta, Ranieri, Biraghi, Duncan, Bianco, Brekalo, Saponara, Amatucci. Allenatore: Vincenzo Italiano.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo (62' Ola Aina), Ricci, Linetty (62' Ilic), Vojvoda (76' Karamoh); Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disposizione: Gemello, Fiorenza, Bayeye, N'Guessan, Adopo, Gineitis, Gravillon, Seck, Vieira, Caccavo. Allenatore: Ivan Juric.

Marcatori: 65' Jovic (F), 90' Ikonè (F); 92' Karamoh (T).

Ammoniti:

Arbitro: Daniele Doveri (sezione di Roma)