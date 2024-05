Fiorentina-Olympiacos, finale di Conference League

La Fiorentina arriva all'ultimo atto della Conference League, come dodici mesi fa. Stavolta l'avversario non è un'inglese come il West Ham, ma l'Olympiacos, formazione greca alla prima finale della sua lunga storia. L'atmosfera è incandescente al Pireo, perché l'Olympiacos gioca nello stadio dei rivali dell'Aek Atene, che stavolta sosterranno in massa la formazione gigliata. Italiano sceglie una formazione audace per avere la meglio sui rivali, con un centrocampo dai piedi buono con Arthur e Bonaventura, per portare a Firenze un trofeo che manca dalla primavera del 2001. Un'eternità fa.

Il tabellino di Olympiacos - Fiorentina

OLYMPIACOS (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Richards; Horta, Carvalho, Hezze; Fortounis, El Kaabi, Podence. All. Mendilibar

: Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; N. González, Bonaventura, Kouame; Belotti. All. Italiano

Arbitro: Artur Soares Dias (POR)