Fischi dalla curva dopo il flop col Sassuolo, la decisione di Maignan contro i tifosi scatena le polemiche

Quella col Sassuolo non è solo la peggiore sconfitta subita dal Milan del nuovo corso Allegri, come dallo stesso tecnico dichiarato nel post gara, ma la conferma di un momento terribile che ha portato i rossoneri dall’essere la più diretta concorrente dell’Inter nella lotta allo scudetto fino a scivolare in classifica verso il basso col rischio di veder rientrare Roma e Como nella lotta per la Champions League.
Il nervosismo dei tifosi è palpabile,e lo è stato anche ieri dopo la conclusione del match al Mapei Stadium, quando ai fischi e alle contestazioni da parte degli ultras ha fatto seguito la decisione di Mike Maignan che, in qualità di capitano del Milan, ha invitato i suoi compagni a non recarsi sotto la curva occupata dagli ultras e a rientrare negli spogliatoi. Evitare il confronto non impedisce di avere davanti agli occhi una situazione disastrosa, con un Milan incapace di vincere e di segnare, protagonista di un girone di ritorno imbarazzante.
Basti pensare che nel girone di andata (su 19 giornate e 57 punti a disposizione), la squadra, seconda in classifica, aveva ottenuto 42 punti, frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 1 sola sconfitta, mentre ora, a 3 giornate dalla fine del campionato e con un posto in Champions ancora in bilico, su 16 incontri il bottino è di soli 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e ben 5 sconfitte. Dal 18 febbraio (1-1 in casa col Como), in 11 partite i rossoneri hanno vinto solo 4 volte (Cremonese, Inter, Torino e Verona), per il resto 2 pareggi (per l'appunto con Como e Juventus), e ben 5 sconfitte (Parma, Lazio, Napoli, Udinese e Sassuolo): un totale di appena 8 gol fatti (1 solo nelle ultime 5) e 11 subiti. Tanto basta per mettere a rischio la qualificazione in Champions che sembrava quasi "in ghiaccio". Chiaro che con un rendimento del genere l'umore dei tifosi si sia alterato a tal punto da far piovere fischi e critiche sulle teste dei protagonisti, e in particolare su quella di Leao, additato come uno dei maggiori responsabili del flop.
Così tanto da spingere ieri alla fine della disfatta col Sassuolo Mike Maignan a impedire ai suoi di raggiungere il settore destinato ai tifosi della squadra ospite del Mapei Stadium e a raggiungere l’ingresso agli spogliatoi. La fuga dal confronto non ha fatto altro che esacerbare ancora di più gli animi tra i supporters rossoneri, che non hanno di certo apprezzato la ritirata e la mancata assunzione di responsabilità.
Le bordate di fischi, tuttavia,non sono sfuggite alle telecamere, anche se Matteo Gabbia ha cercato nel dopo partita di gettare acqua sul fuoco. “Siamo andati a salutare i tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la sfida”, ha spiegato ai microfoni il difensore rossonero. “È normale che fossero arrabbiati: ci meritavamo i fischi che ci hanno rivolto ed è giusto che abbiano espresso la loro delusione.Siamo delusi anche noi per quello che abbiamo dimostrato in campo, ma c’è poco da dire. Non vedo nulla di strano in quello che è successo. Maignan? Siamo andati a salutare la nostra gente, ci hanno fischiato, giustamente, e siamo andati via”, ha concluso.